Demokrasimizin asırlık çınarı; CHP

Cumhuriyetimizin 29 Ekim 2023’te 100. Yılını kutlayacağız.

Bugün ise Demokrasimizin asırlık çınarı Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 100. Yılını idrak ediyoruz. Kutlu olsun…

İşgalden kurtuluşumuz, Türkiye’mizin kuruluşumuzun büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki;

-"Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

Atam izindeyiz, eserlerinin güvencesiyiz.

Önce kurucu lideri Atatürk'ün CHP için yaptığı tanımları anımsayalım.

16 Eylül 1924:

“Halk Partisi, memleket ve millet her türlü dayanaktan mahrum bırakılarak felakete atıldığı uğursuz zamanda bütün milleti kadrosu içine alarak kuvvet ve kudret yapan, harici düşmanları kovan, dâhili düşmanları imha eden, halka hürriyet ve hâkimiyet temin eden mukaddes bir cemiyettir.

Halk Partisi, hiçbir safsataya iltifat etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran inkılapçı bir ruhun bütün millette kendisini gösteren örgütlenişidir.

Halk Partisi, Türkiye'yi medeni aleme sokan ve orada yükseltmeyi taahhüt eden azimkâr bir partidir.”

Yıl 1927:

“Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetçi, laik, halkçı ve milliyetçidir ve milletin iktisadi menfaatlerini temin etmeyi birinci derecede önemli sayar.

İşbu esaslar partimiz için bütün siyasetinde ve bütün kanunların konulmasında ve tatbikinde hâkimdir.”

Yıl 1931:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına temel olan ana fikirler, Türk Devrimi'nin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle yalın olarak ortaya konmuştur.

Parti'nin güttüğü bütün bu esaslar; Kemalizm Prensipleridir…”

Değerli okurlarım,

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’yi işte şöyle tanımlıyor:

CHP;

-Kuvayı Millîye demektir.

-Müdafaayı Hukuk demektir.

-Anafartalar’dır.

-Conk Bayırı’dır.

-İzmir’de Hasan Tahsin, Lozan’da İnönü’dür,

-Erzurum’da Nene Hatun, Antep’te Sütçü İmam’dır.

Genlerinde bu yapı, bu zaferler ve bu kahramanlar vardır.

Değişimcidir ve devrimcidir.

Yoksulların, ezilenlerin haklarını korumak ana hedeftir.

Mustafa Kemal’den İnönü’ye Ecevit’ten Baykal’a kadar bize bırakılan görkemli tarih gururumuzdur.

CHP Halkın Devrimcisi olarak;

-Ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne,

-Vatanımızın bağımsızlığına,

-'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir.

Bu kararlılığın verdiği güçle ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi;

-Vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşuna ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna imza atan 100 yaşına ulaşan dünyanın tek partisidir.

Cumhuriyet Halk Partisi bütün mazlum milletlerin örnek aldığı bir partidir.

Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi avukat bürolarında hazırlanıp bir dilekçe ile kurulan bir parti hiç değildir.

-Bir demokrasi partisidir,

-Bir insan hakları partisidir,

-Bir sosyal devlet partisidir.

-Bağımsızlığı ilke edinen bir partidir.

-Millî ve manevi zihniyete sahip bir partidir.

-Hakkı, hukuku ve adaleti savunmakta olan bir partidir.

Atatürk bu halka padişahın kölesi değil, saray erkânıyla eşit yurttaşlar olduğunu öğretti.

Kurtuluş ve kuruluşu gerçekleştiren, dış güçlere boyun eğmeyen, kula kulluk etmeyen halkın partisidir CHP…

Cumhuriyet Halk Partisi’ne böyle bakmak lazım.

100. yılımızda;

Değişimi ve devrimi sonuna kadar gerçekleştireceğiz.

-Kardeşçe beraber olacağız

-İlelebet halk için çalışacağız…