Demokrasiye takoz koydun Erdoğan…

AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa ağzı ile bir kez daha “takoz koyma” deyimini kullandı.

Türk Dil Kurumu argo olarak da şöyle tanımlar;

“Olacak işi engellemek.”

Erdoğan’ın “takoz” vurgusu yaptığı söylemlerini anımsatayım.

16 Ocak 2021

“80 senedir Türkiye’nin başına musallat olan takoz muhalefetle mücadele ettik”

13 Nisan 2023

"Cesaretlendirmek yerine projeye takoz koyanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri TOGG, 177 bin ön sipariş aldı."

9 Mayıs 2023

“Bürokratik oligarşinin takoz koyduğu, muhalefetin engel çıkardığı, marjinal örgütlerin sabote ettiği projelerimizi saymaya kalksak, bitiremeyiz.

Biz bu takoz siyasetine teslim olmayarak, ülkemizi eserlerimizle adeta nakış, nakış dokuduk.”

7 Ağustos 2023

“Tek gayesi ülkenin ve milletin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz.”

Düşündüm taşındım bu “Takoz” kelimesini neden çok kullanıyor buldum…

Önce 25 Şubat 2005’te yayınlanan, Erdoğan’ın 2’nci kez cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra son güncellenen 11 Aralık 2018’teki CNN Türk’ün haberini özetleyeyim:

“Başbakan Erdoğan Ülker ürünlerinin dağıtımını yapan üç ayrı anonim şirkette toplam yüzde 30 hissesini 1.2 milyon YTL yani 1.2 trilyon liraya devretti…”

Bulduğum da şudur:

Ülker ürünleri dağıtımında kullandığı kamyonlarından, “Takoz atma” deyimi diline pelesenk olmuş Erdoğan’ın…

Bu deyimleri madem sık kullanıyor o halde Erdoğan’a sorayım;

Anayasaya neden takoz koydun?

Demokrasiye neden takoz koydun?

Parlamenter rejime neden takoz koydun?

Bağımsız yargıya neden takoz koydun?

Bu kadar takoz koyma meraklısı isen Erdoğan;

Enflasyona takoz koysana,

Zamlara takoz koysana,

Hayat pahalılığına takoz koysana,

Açlık ve yoksulluğun sona ermesi için takoz koysana,

Vergi aflarına takoz koysana,

Dolar ve Euro başka döviz artışlarına takoz koysana,

Ormanların talan edilmesine takoz koysana,

Kadın cinayetlerinin önlenmesine takoz koysana,

Otoyol, köprü gibi yerlere yaptığın dövizle uygulamaya takoz koysana,

Kur Korumalı Mevduatlarla zengini daha zengin yapan sisteme takoz koysana,

Terörle ilişkisini kesmeyene ve kesmeyecek olan İsveç’in NATO üyeliğine takoz koysana,

Türkiye’nin güneyinde, terör devleti kurulmasına takoz koysana,

F35 ve F16 uçaklarını, Fethullah Gülen hainini Türkiye’ye vermeyen Amerika’ya karşı sıkıysa takoz koysana,

2002’den bugüne parlamenter rejimi sonlandırmak, yargıyı ve askeriye siyasallaştırmak, AKP devletinde Tek Adam Rejimi kurmak dahil hangi istediğine muhalefet ya da bürokrasi takoz koydu da sen yapamadın Erdoğan?

Şu çok net:

Demokrasiye takoz koydun Erdoğan…