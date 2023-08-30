Demokratik laik cumhuriyeti yıkmak mı istiyorsunuz?

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Büyük Türk Milletine kutlu olsun…

Bu yazıyı böyle bir günde yazmak zorunda olduğum için üzgünüm ve canım ülkemi bu hale düşürenleri şiddetle, nefretle kınıyorum…

Kendimizi ülkemizde olduğumuzu hissettiğimiz tek yer neresi?

Vergi dairesi…

Kendimizi ülkemizde olmadığımızı hissettiğimiz yerler nereleri?

Hastaneler,

Okullar,

Tapu Müdürlükleri,

Nüfus müdürlükleri,

Bankalar,

Çarşı Pazar,

Plajlar,

Oteller,

Uçaklar,

Otobüsler,

Belediyeler,

Kamu kurum ve kuruluşları…

Ayrıcalık ve öncelik verilen sığınmacıların mı olmalı Türk vatandaşları mı olmalı?

Türk Milletinin verdiği vergiler ile bu sığınmacılara yapılan maddi yardımlar 2011’den bu yana;

Kaç milyar dolar oldu bilen var mı?

Suriye’de sığınmacılar için yapılan evler keza milletimizin vergileri ile yapılıyor ki

Kaç milyar dolar oldu bilen var mı?

Emekliler avuçlarını yalarken sığınmacılara el bebek gül bebek bakan AKP iktidarında hiç mı utanma sıkılma yok?

Değerli okurlarım,

Ucube Yüzde 50+1 cumhurbaşkanı seçim sistemi seçim kazanmak isteyen adayları radikal partilerle ittifak yapmak zorunda bıraktı.

Örneğin Yeniden Refah. (YRP)

Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan dedi ki;

"İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı, haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı bir garabet halindeki 6284 sayılı Kanun'un bir evvel yürürlükten kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz.”

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli onay verdi YRP ile AKP 6284’ün kalkması için yazılı anlaşmaya imza attılar.

Erbakan 5 Milletvekilliği kaptı…

Örneğin Hüda Par…

16 Mart 2023’teki yazımda AKP- Hüda Par ittifak görüşmeleri başlayınca dedim ki;

MHP’lilere soruyorum;

HÜDA PAR’ın ihanetini görmüyor musunuz?

Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek isteyen Hüda Par resmi web sitesinde yer alanları şöyle vurguladım:

“Ulus Devlet Projesi sonlandırılmalı ve tarihin çöplüğüne atılmalıdır.

Devlet, İslam ile İslami değerlerle ve Müslümanlarla barışmalıdır.

Kürtçe ise devletin 2’nci resmi dili olmalıdır.

‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘Bir Türk Dünyaya Bedeldir’ gibi ırkçı yazılar yazılıyorsa, okullarda okutulan andlarda çocuklarımızın varlığı ‘Türk varlığına armağan ve kurban’ ediliyorsa toplumsal barıştan, kardeşlikten söz edilemez.”

Bu şartlarını kabul eden Erdoğan ve Bahçeli Hüda Par’ı Cumhur İttifakına aldı onlar da 4 milletvekilliği kaptı.

Seferihisar’da dün marketten ekmek alırken Sözcü ve Cumhuriyet Gazetesi satın alan bir vatandaş beni tanıyınca Cumhuriyet Gazetesindeki bu fotoğrafı ve haberleri gösterdi.

Fotoğrafın üzerinde, “Hüda Par’a yakın medresede kız öğrenciler eğitim alıyor” başlığı var.

Ulus devlet düşmanı AKP ve MHP’nin ortağı Hüda Par Genel Başkanı dedi ki;

“Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler...”

Sözlerinin devamı yazarak köşemi kirletmek istemem ki işte bu çarpık zihniyet AKP iktidarı ve yandaş MHP tarafından siyasi ortak alındı.

Peki AKP zihniyeti de çarpık mı ki anlaşabildiler?

Evet hepsi aynı kafadalar.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hüda Par’dan önce Karma Eğitimi eleştirmiş ve şöyle demişti:

“Biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli…"

Bitmedi…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Arap medyası Al Jazeera’ya verdiği röportajda dedi ki;

”Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı, gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde vatandaş oluyor.

Birkaç gün önce yabancı yatırımlara vatandaşlık verilmesine ilişkin kararları imzaladım.

Arap kardeşlerimi ve dostlarımı istiyorum."

Erdoğan ve Bahçeli’ye soruyorum;

Demokratik laik cumhuriyeti yıkmak mı istiyorsunuz?

Bir kez daha hatırlatayım ki;

AKP Anayasa Mahkemesi tarafından, “Laiklik karşıtı odak” olduğu gerekçesi ile hüküm giymiş sabıkalı bir partidir.

***

Büyük önder Gazi Mustafa kemal Atatürk;

Bize kazandırdığın demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti için sana dualarımı ve şükranlarımı sunuyorum.

Atam izindeyiz, devrimlerinin yılmaz bekçisiyiz…

Çatlasalar da patlasalar da inadına diyorum ki;

Ne mutlu Türküm diyene…

Varlığım Türk varlığına armağan olsun…"