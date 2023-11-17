Denetimden kaçan sürücü gaza bastı polis araçta asılı kaldı

Muğla’nın Milas ilçesinde trafik denetimleri sırasında evraklarını vermek istemeyen sürücü, denetimden kaçtı. O esnada aracın yan tarafında asılı kalan trafik polisi ise yaklaşık 4 metre sürüklenirken, olaydan yara almadan kurtuldu. Kaçan şüpheli sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.