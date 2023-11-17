Denetimden kaçan sürücü gaza bastı polis araçta asılı kaldı

Muğla’nın Milas ilçesinde trafik denetimleri sırasında evraklarını vermek istemeyen sürücü, denetimden kaçtı. O esnada aracın yan tarafında asılı kalan trafik polisi ise yaklaşık 4 metre sürüklenirken, olaydan yara almadan kurtuldu. Kaçan şüpheli sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Denetimden kaçan sürücü gaza bastı polis araçta asılı kaldı

Olay, Milas ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motorize trafik ekipleri, rutin kontroller esnasında 48 S 1410 plakalı minibüsü durdurdu.

Araç sürücüsü evraklarını ekiplere vermemek için direndi.

Kısa süreli tartışmanın yaşandığı esnada minibüs sürücüsü bir anda gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

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Minibüsün yan tarafında bulunan trafik polisi, asılı kaldığı araçla birlikte yaklaşık 4 metre sürüklendi.

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Şüpheli, olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan takip sonucunda minibüs, park edilmiş vaziyette bulundu.

Şüpheli, aracını terk ederek kaçarken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Minibüste asılı kalarak sürüklenen polis memuru ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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