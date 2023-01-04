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Manken Deniz Akkaya'dan sahte senet davası

Manken Deniz Akkaya, bir araç kiralama şirketinin kendisine sahte senet imzalattığını iddia etti. Aleyhine icra takibi başlatılan Akkaya, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:25
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Deniz Akkaya savcılığa suç duyurusunda bulundu

Manken Deniz Akkaya'dan sahte senet davası
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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Manken Deniz Akkaya, bir şirketin kendisine sahte belge imzalatarak dolandırdığını iddia etti. Ünlü manken firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre; Deniz Akkaya geçtiğimiz sene Mart ayında bir kiralama şirketinden 3 bin 500 dolar karşılığında araç kiraladı. Ancak Deniz Akkaya’ya kiralık olarak verilen araç bozuk çıktı.

Parasını geri alamadığını belirten Deniz Akkaya, şirketin kendisine kira sözleşmesi adı altında senet imzalattığını da iddia etti.

Araç kiralama şirketinin kendisini borçlu gibi göstererek aleyhine icra takibi başlattığını öne süren Akkaya, borçlu olmadığının tespiti ile icra müdürlüğüne yatırdığı para üzerine tedbir konulmasını istedi.

Mahkeme Akkaya’nın tedbir talebini kabul etti.

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