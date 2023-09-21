Deniz Çoban Galatasaray Kopenhag maçındaki o detayı paylaştı. Bulgar hakem ile alay etti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın Bulgar hakemi Georgi Kabakov’un maç içinde 4. hakem ile saatini değiştirmesi ise tepki çekti. Eski hakem Deniz Çoban ise bu olayın ardından Bulgar meslektaşı ile dalga geçti.

FİFA kokartlı eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakem maç sırasında dördüncü hakem ile saatini değişti. Saati gerçekten bozulmuş (!) Ziyech’in sakatlığı ve gol kontrolü zaten 2 dk tutmuştur. Kopenhag her duran oyunu en az 1 dakikada başlattı resmen…." diyerek Kabakov ile kafa buldu.