Deniz Çoban'dan Antalyaspor'un sayılmayan golüyle ilgili flaş sözler

Antalyaspor-Fenerbahçe maçına hakem kararları damga vururken, Antalyaspor'un son anlardaki sayılmayan golü gündem oldu.

Peki bu pozisyonda ofsayt var mıydı, yok muydu? Eski hakem Deniz Çoban, Beinsports'taki programda soruyu şöyle cevapladı:

- Kuralı okumak istiyorum; 'Ofsayt pozisyonundaki hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi eğer rakibin oynama imkanını ve top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir."

- Bu pozisyonda bizim referans olarak kullanacağımız ofsayt kuralındaki ifade bence bu.

- Kesinlikle ikinci pozisyona değil birinci pozisyona bayrak kalkıyor. Yani Wright'ın, Samuel'le girdiği pozisyona kalkıyor.

- Ofsaytı orada tespit eden hakem atağı orada kesseydi belki bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. Bu eleştirim. Yani anlamsız bir bayrak geciktirme olarak görüyorum bunu.

- Gelelim şimdi pozisyon değerlendirmesine. Çok net olacağım, kesinlikle ofsayt olarak cezalandırılması gereken bir pozisyon.

- Kural kitabı 'Tüm bunlara göre pozisyonu değerlendirin ama en sonda da şu durumlara dikkat edin' diyor. Az önce söyledik kuralı. Samuel, rakibine koşarken Wright'a çarptığı için zaman ve mesafe kaybediyor. Wright burada Samuel'in koşu yolunda ve hareketlenmesini engelliyor. Orada olmasa zaman kazanacak, hızlanacak Samuel. Kesebilir, kesemeyebilir o ayrı bir şey ama Wright'ın, Samuel'in koşu yolunda olması ofsayt için yeterli, bir de müdahalede bulunması olayı tam olarak VAR'ı taca çıkartıyor.

- Yabancı hakem bunu görüyor ve söylüyor. Anlatılan dersi çok iyi hatırlıyorum, duran bir oyuncu olsa da diğer futbolu ona çarpmamak için yanından yay çizerek giderse bile bu da etkidir. Çünkü yay çizmek zorunda değildir, yay çizerken mesafe ve zaman kaybederek kademeye erken giremez.

- Hem yardımcı hakemi hem de VAR'ı kutluyorum. Uygulamanın baştan sona doğru olduğunu düşünüyorum.