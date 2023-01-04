Antalyaspor cephesinden Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım

Antalyaspor 14. dakikada Haji Wright'ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe 55 ve 62. dakikalarda Batshuayi'nin golleriyle 2-1 üstünlüğü sağladı.
90+8. dakikada Antalyaspor golü buldu fakat ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortayı Alioski kafayla uzaklaştırdı.
Topu önünde bulan Fernando, ceza sahası dışında uzak mesafeden sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Yan hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ve gol geçerli sayılmadı.
Maçın ardından Antalyaspor'un Twitter hesabından yapılan "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu: 2-2" paylaşımıyla karara tepki gösterdi.
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