4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor cephesinden Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım

Antalyaspor cephesinden Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçı Fenerbahçe, Antalyaspor'un golü VAR kararıyla iptal edilince 2-1 kazandı. Antalyaspor cephesi ise maçtan sonra flaş bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 01:44
Takip Et

Fenerbahçenin VAR kararıyla maçı kazanması sonrası Antalyaspordan çarpıcı paylaşım

Antalyaspor cephesinden Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım
+
Aa
-

Antalyaspor 14. dakikada Haji Wright'ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe 55 ve 62. dakikalarda Batshuayi'nin golleriyle 2-1 üstünlüğü sağladı.

90+8. dakikada Antalyaspor golü buldu fakat ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortayı Alioski kafayla uzaklaştırdı.

Topu önünde bulan Fernando, ceza sahası dışında uzak mesafeden sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Yan hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ve gol geçerli sayılmadı.

Maçın ardından Antalyaspor'un Twitter hesabından yapılan "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu: 2-2" paylaşımıyla karara tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
1
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
3
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
4
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
5
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
6
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
7
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿New York’taki metro saldırganı, hakkındaki 'terör' dahil tüm suçlamaları kabul etti
﻿New York’taki metro saldırganı, hakkındaki 'terör' dahil tüm suçlamaları kabul etti
﻿New York’taki metro saldırganı, hakkındaki 'terör' dahil tüm suçlamaları kabul etti
﻿ABD'den İsrail açıklaması: Kabul edilemez
﻿ABD'den İsrail açıklaması: Kabul edilemez
﻿ABD'den İsrail açıklaması: Kabul edilemez
﻿Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi
﻿Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi
﻿Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi
﻿Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler
﻿Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler
﻿Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.