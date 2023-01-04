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Fenerbahçe VAR'la kazanınca Galatasaray'dan 'tuz koktu' paylaşımı geldi

Fenerbahçe ile Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşan Antalyaspor'un maçın 90+8. dakikasında attığı gol VAR kararı ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından bu duruma 'tuz koktu' paylaşımıyla tepki gösterildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 01:12
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Galatasaray resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçını eleştirdi

Fenerbahçe VAR'la kazanınca Galatasaray'dan 'tuz koktu' paylaşımı geldi
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Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadelenin 90+8. dakikasında Akdeniz ekibinde Fernando topu ağlara gönderdi. Ancak VAR, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğunu belirtti ve gol iptal oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise Haji Wright'tan geldi. Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçından yenilgi ile ayrılırken, Fenerbahçe ise son 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

GALATASARAY'DAN VAR TEPKİSİ

Kısa bir süre önce Sivasspor ile oynadığı karşılaşmayı VAR kararı sonrası 2-1 kazanan Galatasaray'ın lehine alınan bu karar tartışılmış ve VAR odasındaki konuşmalar açıklanmıştı. Fenerbahçe'nin de maçı benzer bir şekilde kazanmasının ardından Galatasaray kulübünün resmi sosyal medya sitesinden duruma itiraz edildi ve şu paylaşım yapıldı:

 "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." 

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