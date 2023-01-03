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Jesus'tan iptal olan gol hakkında açıklama

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 23:03
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Jorge Jesus Antalyaspor maçı sonrası iptal olan gol hakkında konuştu

Jesus'tan iptal olan gol hakkında açıklama
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Mücadele sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da önemli açıklamalar yaptı. 

Sonuçtan dolayı mutlu olan Portekizli hoca, "Maçtan önce de söylemiştik zor bir maç olacaktık. Hem rakibimiz iyi bir takım hem de iyi oyuncuları var bireysel olarak. Saha utanç vericiydi. iki takım için de çok zordu. İkinci yarıda takımım saha koşullarına adapte olunca 3-1'i yakaladık. Rossi'nin atmış olduğu gol temizdi. Neden iptal edildi anlayamadım. Antalyaspor'un son dakikalarda attığı golün iptali de doğruydu. VAR'ı tebrik ediyorum ama Rossi'nin golü neden iptal edildi, anlayamadım" dedi.

''HER MAÇ 3 PUAN''

Pazar günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili de konuşan tecrübeli hoca, "Bizim için diğer maçlarla aynı, normal bir maç. Ne daha fazla ne de daha az puan ediyor. Her rakibe saygı duyuyorum. Real Madrid ve Barcelona'yla da oynasak aynı bakarım, her maç 3 puan" ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLAR HAKKINDA KONUŞTU
Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Jesus, "Valencia'nın önümüzdeki Galatasaray maçında hazır olacağını düşünüyorum. Pedro'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Peres ise henüz hazır değil" yorumunu yaptı.

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