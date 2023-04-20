Deniz Gezmiş'in abisinden DSP lideri Aksakal'a sert tepki

Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş, DSP lideri Aksakal'ın, "Deniz Gezmiş’ler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirdi" ifadelerine tepki gösterdi.

Deniz Gezmiş'in abisinden DSP lideri Aksakal'a sert tepki

Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş DSP lideri Önder Aksakal'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini duyuran DSP Genel Başkanı Önder Aksakal dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Aksakal katıldığı programda, “Deniz Gezmiş’ler, emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirdi çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Amerikan karşıtıdır; DSP, Amerikan karşıtıdır” dedi.

DENİZ GEZMİŞ’İN ABİSİNDEN TEPKİ

Aksakal’ın bu sözleri ise birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. 68 kuşağının önderlerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile ABD’nin yeşil kuşak projesinin sonucu büyüyen siyasal İslamcıların yan yana getirilmesine Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş de tepki gösterdi.

“DENİZ VE ARKADAŞLARI AMERİKAN ASKERLERİNİ DENİZE DÖKÜYORDU”

Cumhuriyet'ten Can Uğur'a konuşan Bora Gezmiş “Bugün Önder Aksakal’ın dahil olduğu ittifak ve birlikte yol yürüdüğü kişiler 68’de Amerikan 6. Filosu’nu kıble yapıp namaz kılarken Deniz ve arkadaşları Amerikan askerlerini denize döküyordu. Nasıl yan yana gelebilirler, herhalde Aksakal bunu rüyasında falan görmüş olmalı” ifadelerini kullandı.

“DENİZ’İN İTİBARINDAN YARARLANIYOR”

Gezmiş konuşmasının devamında Aksakal’la ilgili şu eleştirilerde bulundu: “Deniz’in itibarından yararlanarak kendisine paye çıkartan bir kişi. Bülent Ecevit’in de adını anıyor. Ecevit de Amerika’ya karşı Kıbrıs harekâtı’nı yapmıştır.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ İMHA ETTİLER”

Bora Gezmiş sözlerini “Deniz Gezmiş ve arkadaşları bugün yaşasaydı. Türk siyaseti çok farklı olurdu. Onları katlederek Türkiye’nin geleceğini imha ettiler. Deniz’in halkın gözündeki değeri bellidir onun dışında söylenen şeyler ise hükümsüzdür” ifadeleriyle Aksakal’a tepki gösterdi.

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