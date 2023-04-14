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Cumhur İttifakı'na katılan DSP'de kriz üstüne kriz. İstifaların ardı arkası kesilmiyor

DSP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek vermesi parti içerisinde tepkilere neden olmaya devam ediyor. Partinin Denizli İl Başkanı Yaşar Kayrakçı, görevinden istifa etti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 18:15
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Cumhur İttifakı'na katılan DSP'de kriz üstüne kriz

Cumhur İttifakı'na katılan DSP'de kriz üstüne kriz. İstifaların ardı arkası kesilmiyor
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Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 14 Mayıs seçimlerine AKP listesinden girip, cumhurbaşkanı adaylığında da Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi parti tabanında tepki çekmeye devam ediyor.

DENİZLİ İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Partide son olarak Denizli İl Başkanı Yaşar Kayrakçı istifa etti. Bugün Denizli'deki Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyen Kayrakçı, parti yönetimini sert bir dille eleştirerek istifa kararı aldığını açıkladı.

"MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK VERECEĞİZ"

Denizli'den yayın yapan Denizli Bülten'in haberine göre; "Bizler Millet İttifakı'na destek vereceğiz. Koltuk uğruna partimizi ne hale getirdiler. Merhum genel başkanımız Bülent Ecevit'in kemiklerini sızlatıyorlar" diyen Kayrakçı, DSP lideri Önder Aksakal'ı çok sert sözlerle eleştirdi.

"KOCA PARTİYİ ÜÇ KİŞİ PAZARLAMAYA KALKMIŞ"

Kayrakçı, "Koca partiyi üç kişi pazarlamaya kalkmış. Ecevit bugün yaşamış olsaydı desteğini CHP'ye verirdi. Ülkemiz çok zor bir seçimden geçecek. Bu sıradan bir seçim değil" dedi.

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