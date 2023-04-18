Davutoğlu’ndan AKP’den aday olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a küffar tepkisi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın muhalefeti hedef alarak sarf ettiği "14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz" sözüne sert tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; "Ya bu insan küffarın anlamını bilmiyor ya da Ramazan'da bu milletin yüzde 50'sine 'kafir' diyor” dedi…

Davutoğlu’ndan AKP’den aday olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a küffar tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan ve seçimlere AKP listelerinden katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın muhalefeti hedef alan skaldal sözlerine yanıt verdi.

"YA BU İNSAN KÜFFARIN ANLAMINI BİLMİYOR YA DA...

FOX TV yayınına katılan Davutoğlu, 'kafirler' anlamına gelen 'küffar' ifadesini kullanan Aksakal için, "Ya bu insan küffarın anlamını bilmiyor ya da Ramazan'da bu milletin yüzde 50'sine 'kafir' diyor" diye konuştu. Davutoğlu, "Bunu eğer Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı, Sayın Erdoğan, ona dünyayı dar etmek isterdi değil mi?" dedi.

"ÖNDER AKSAKAL BUNU CEHALETİNDEN SÖYLÜYOR OLABİLİR"

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Benim huzurumda böyle bir şey söylenseydi ben hemen özür dilenmesini isterdim. Erdoğan, İslam'ı bildiğini iddia ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in esasında insanlara, 'kafir' demek var mı? Bu altı lider de mümindir, Müslüman'dır. Önder Aksakal bunu cehaletinden söylüyor olabilir. Bunu eğer Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı, Sayın Erdoğan, ona dünyayı dar etmek isterdi değil mi?"

NE OLMUŞTU?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Malatya Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde, Millet İttifakı'na yönelik 'küffar' (kafirler) ifadesini kullanarak, "Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz" demişti.

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