Deniz üzümü ateş düşürüyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ettiği biliniyor. Bunlardan birisi olan Deniz üzümü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Deniz üzümünün ateşi düşürmesinden birçok sağlık sorununa iyi gelmesi dikkat çekti.

YÜKSEK ATEŞ NEDİR?

Yüksek ateş, bireyin vücut sıcaklığında genellikle bir hastalık nedeniyle meydana gelen geçici artışa verilen isimdir. Ateş, kendi başına bir hastalık değildir, onun yerine başka tıbbi durumların belirtilerinden birisidir. Ateşin yüksek olması, hemen her vakada bireyin vücudunda olağan dışı bir sürecin devam ettiğine dair bir işarettir.

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astımda; alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak, hava yolu etrafındaki düz kaslar kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar. Bu durum hava yolunun daralmasına neden olur. Çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak gelişen astım atakları hırıltıya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olabilir.

DENİZ ÜZÜMÜ NASIL KULLANILIR?

50 gram dal 1 litre suda kaynatılarak günde 3 bardak içilir. Meyveler yenilmek suretiyle kullanıldığından 4-10 adet meyve günde 2-3 kez alınabilir. Doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Meyveleri yenilmek, dalları suyla kaynatılarak içilmek suretiyle faydalı etkileri görülür.

DENİZ ÜZÜMÜ NEDİR?

Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yeti en her zaman yeşil, uzun ömürlü, çalı görünümünde bir bitkidir. Gövdesi incedir. Yaprakları, gövde üzerine karşılıklı, çapraz şekilde dizilmiştir. İçeriğinde “efedrin alkoloid” bulunur. 35 kadar türü vardır.