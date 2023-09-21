Deniz Zeyrek, Sinan Oğan'ın aracı için 12 milyonluk demişti: 6 milyoncukmuş. "Emekli maaşıyla zor geçiniyorum" demişti

Dün gazeteci Deniz Zeyrek bir köşe yazısı yazmış ve Sinan Oğan'ın seçimlerden sonra arabasını değiştirdiğini, aracın fiyatının da 12 milyon TL olduğunu öne sürmüştü.

Zeyrek, Oğan'ın kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

ARACI 2023 DEĞİL 2017 MODELMİŞ, ÜCRETİ 12 MİLYON DEĞİL 6 MİLYONCUKMUŞ

Zeyrek, Oğan'ın kendisiyle iletişime geçip aracıyla ilgili iddialarının yanlış olduğunu söylediğini belirtti. Zeyrek, Oğan'ın aracının 12 milyon değerinde değil 'sadece 6 milyoncuk' değerinde olduğunu ve 2023 değil 2017 model olduğunu belirterek "Sinan Oğan, bu sabah gönderdiği mesajda söz konusu otomobilin 2017 model ve 6 milyon lira değerinde olduğunu, seçimden önce sahip olduğu benzer fiyatta bir otomobilin yerine aldığını yazdı." dedi.

Söz konusu yazısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Zeyrek, "Yazıyı yazarken aracın 2023 model olduğunu varsayarak kontrol etmiştim. 2023 model (Mercedes S400 d 4matic) otomobilin 12 milyon olduğunu tespit edince de kaynağımın söylediği rakamı doğru kabul etmiştim. Fiyat konusundaki hatamı düzeltir, özür dilerim." dedi.

OĞAN "EMEKLİ MAAŞIYLA ZOR GEÇİNİYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, "emekli maaşıyla zor geçiniyorum" demişti. Oğan'ın bu açıklamaları hafızalardan silinmemişken, aracın 12 milyonluk değil 6 milyoncuk olduğu detayı herkesin dikkatini çekti.