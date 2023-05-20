AKP'li isme 1.2 milyarlık ihale. Deprem felaketinden yine rant çıktı

Konut ihaleleri tanıdık şirketlere verilmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yapımı planlanan 623 adet konut inşaatı ve altyapı ihalesini 2 şirket aldı. İki şirketin de yöneticisi Yalçın Güneştekin’in AKP kongrelerine katıldığı fotoğraflar dikkat çekiyor.

AKP'li isme 1.2 milyarlık ihale. Deprem felaketinden yine rant çıktı

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, konut ihaleleri tanıdık şirketlere verilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesindeki konut projeleri hız kesmeden devam ediyor.

TOKİ 25 Nisan’da deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Ağyar Mahallesi’ne yapımı planlanan 623 adet konut İnşaatı ve altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıktı.

İhaleyi 1 milyar 238 bin 954 TL’ye Güneştekin İnşaat Turizm Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi ile HSG Madencilik İnşaat Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aldı.

İhaleyi alan iki şirketin de yöneticisi Yalçın Güneştekin’in sosyal medya hesaplarında AKP kongrelerine katıldığı fotoğraflar dikkat çekiyor.

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