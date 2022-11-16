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Denizli'de deprem

Denizli’de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 20:20
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Denizli’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Denizli'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, 19.43’de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

ŞİDDETLİ BİR GÜRÜLTÜ DUYULDU

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, kent merkezindeki bir çok noktada hissedildi.

Şiddetli bir gürültünün duyulduğu depremde, her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

 

 

 

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