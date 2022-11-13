13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolcu otobüsü hafriyat kamyonuyla çarpıştı; 2'si ağır 12 yaralı

Yolcu otobüsü hafriyat kamyonuyla çarpıştı; 2'si ağır 12 yaralı

Denizli'de seyir halinde olan yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:05
Takip Et

Denizli'de yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 12 yaralı

Yolcu otobüsü hafriyat kamyonuyla çarpıştı; 2'si ağır 12 yaralı
+
Aa
-

Denizli’nin Honaz ilçesinde seyir halinde olan yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kayseri-İzmir seferini yapan Celal K. (35) kullandığı 43 KB 716 plakalı Öz Elbistan firmasına ait yolcu otobüsü ile Ferdi B. yönetimindeki 34 EVC 757 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde 39 yolcu olduğu belirtilen otobüs, zikzaklar çizerek şarampole yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü Ferdi B. ile yolcu otobüsünde bulunan 11 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekibi, otobüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatırken, jandarma ekibi ise başka kazaların oluşmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla en yakın hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası maddi hasarın oluştuğu araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik ise ulaşıma tekrar açıldı.

Öte yandan hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin ağır 10 kişinin durumu ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
6
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.