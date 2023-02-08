6 Şubatta gerçekleşen depremin ardından başta Kahramanmaraş olmak üzere pek çok afet bölgesinde malzemeye ihtiyaç var. AFAD merak edilen deprem ihtiyaç listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Peki, deprem bölgelerinde nelere ihtiyaç var? AFAD deprem ihtiyaç listesi nedir?

AFAD DEPREM İHTİYAÇ LİSTESİ NEDİR?

10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken afet bölgelerinde çok sayıda malzemeye ihtiyaç var. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD’ın sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için yayınladığı öncelikli ihtiyaç listesi şöyle:

- Elektrikli ısıtıcı

- Büyük-küçük tüp

- Odun sobası, odun, kömür sobası

- Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör

- Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

- Kadın-erkek iç giyim ve çorap

- Kadın-erkek ayakkabı

- Kadın-erkek polar

- Kadın-erkek içlik

- Yağmurluk - panço

- Uyku tulumu - yastık,

- Yatak ve nevresim takımı

- Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık

- Tava-ketıl

- Kavurma- barbunya - peynir - konserve

- Çay-kahve

- Kaşar-peynir-zeytin

- Su-ekmek-hazır gıda