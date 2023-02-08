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Akşener duyurdu. İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı ve ailesi hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı Yıldız Çetinkaya, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 18:55
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Akşener duyurdu. İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı ve ailesi hayatını kaybetti

Akşener duyurdu. İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı ve ailesi hayatını kaybetti
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Haberi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Değerli dava arkadaşım, Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanımız Yıldız Çetinkaya'nın, eşinin ve iki evladının enkaz altında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yüce Allah ailelerine ve sevdiklerine sabırlar versin. Ruhları şad, mekânları cennet olsun...” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Diyarbakır İl Kadın Politikaları Başkanımız Yıldız ÇETİNKAYA Eşi Niyazi bey Evlatları Ayetullah ve kardeşi Fidan KOCA'nın Maraş'ta deprem nedeniyle vefatlarını üzüntüyle öğrendim Kendilerine Allah'tan Rahmet, Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Teşkilatımızın başı sağ olsun” dedi.

 

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu. Üzerinden üç gün geçen depremlerle ilgili son resmi paylaşımlara göre 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 979 kişi ise yaralandı.

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