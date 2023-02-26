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Deprem bölgesinde ilaç eksikliği var mı?

TÜRK Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın hiçbir ücret ödemeden ilaca ve tıbbi malzemeye erişimini sağlamak için fedakarca çaba harcıyoruz. Bir ilaç eksikliğimiz yok diyebilirim" diye umut aşıladı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 09:31
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Deprem bölgesinde ilaç eksikliği

Deprem bölgesinde ilaç eksikliği var mı?
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Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, deprem bölgesindeki ilaç tedariği ve bölgede yürütülen eczacılık hizmetlerine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Üney, TEB olarak deprem haberini alır almaz 46 bini aşkın meslektaşlarıyla birlikte seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "TEB Gezici TIR Eczanesini en hızlı şekilde Kahramanmaraş’a sevk ettik. Deprem yaşanan bölgenin genişliği ve yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızı etkilemesi nedeniyle, ilk gün itibarıyla konteyner ve sahra eczanelerimizin tedarik sürecini tamamladık. Depremin ertesi günü, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman’da 5 konteyner eczanemizi hizmete başlattık. Bölgede 28 adet sahra eczanemiz ile hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bölgelerdeki ilaç ve tıbbi malzemelerinin tedarikinin en hızlı şekilde sağlanması için birliğimizin oluşturduğu dijital bir sistem aracılığıyla ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattık. Bu şekilde, sahada oluşturulan ilaç dağıtım merkezlerimizdeki ilaç ve tıbbi malzeme sürekliliğini sağladık. Deprem bölgelerinde kurulan sahra eczanelerimizde vatandaşlarımızın ücretsiz eriştiği ilaç ve tıbbi malzemeler meslektaşlarımızın yaptıkları bağışlarla tedarik edildi" diye konuştu.

DEPREMZEDEDEN İLAÇ FİYAT FARKI ALINMAMALI

Gezici karavan eczanesi ile birlikte insülin, şeker ölçüm kitleri gibi tıbbi malzemeleri afet bölgesine gönderdiklerini bildiren Üney, "Çokça ihtiyaç duyulan kadın hijyen malzemeleri, ıslak mendil, hasta alt bezi, bebek bezi gibi destek malzemelerini de afetzedelere ulaştırdık. Bunun yanı sıra deprem bölgesinde bulunan veya diğer illerimize gitmek zorunda kalan depremzedelerimizin, ilaç alırken fiyat farkı ödememesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna talepte bulunduk. Bu sorunun da çözümlenmesini bekliyoruz. Depremden zarar gören vatandaşlarımızdan ilaç fiyat farklarının alınmaması gerekiyor; çünkü hiçbirinin şu anda bu ödeme gücü bulunmuyor" diye konuştu.

TEB koordinasyonunda, bölge eczacı odalarındaki meslektaşlarının ilk günden bu yana gönüllü bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Üney, vatandaşların ücret ödemeden ilaca ve tıbbi malzemeye erişimini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti. Üney, bölgede 1100 eczanenin hasarlı olduğunu ifade ederek, "Bu eczanelerin yeniden açılabilmesi lazım, kamunun desteği çok önemli; hepimizin bu eczaneleri ayağa kaldırmak gibi, eczacılık hizmeti verdirmek gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

Üney, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan ilaçlara ilişkin, "Elimizde belirli listeler var. Elimizdeki hazır listelerden ilk ihtiyaç olabilecek olan ilaçları hemen temin ettik ve gönderdik. İlk aşamada hava koşullarını değerlendirdiğimizde öksürük şurupları, ağrı kesiciler, antibiyotikler; bunlara çok ihtiyaç oldu. Kronik hastalarımız var onların ilaçları da sahra eczanelerimizde tamamıyla var. Bir ilaç eksikliğimiz yok diyebilirim. Tüm halkımıza ilaç eczacılık hizmetini sorunsuz olarak veriyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

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