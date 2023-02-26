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Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesinden geriye bu görüntüler kaldı

Depremin yıktığı Hatay'dan geriye bu görüntüler kaldı...

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:35
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Hatay'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesinden geriye bu görüntüler kaldı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem, Hatay'da büyük yıkım yaratmıştı. İki büyük depremin ardından Hatay'da 20 Şubat tarihinde de 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı.

10 ili yıkan Maraş merkezli depremlerde şu ana kadar 43 binden fazla insan yaşamını yitirdi. AHBAP, BABALA depremin ilk gününden beri yardım için bölgede. Yüzlerce müteahhid gözaltında.

Arama -kurtarma ve yardım, koordinasyon konusunda sınıfta kalan hükümet kanadında ise görevden alma ya da istifa yok.

DEPREMZEDELER İSYANDA

Depremlerin yıktığı şehirlerden yardım çığlıkları yükselmeye devam ediyor. Hükümet kanadının yardım ve koordinasyon zayıflığı sebebiyle soğuk havayla da mücadele etmek zorunda kalan depremzedeler çadır, gıda yetersizliği sebebiyle halen isyanda.

Depremin vurduğu illerden yaklaşık 1 milyon kendi imkânlarıyla başka yerlere göç etti.

HATAY HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

Hatay’da çok sayıda bina çökerken birçok binada ağır hasar alıp kullanılmaz hale geldi.

Hatay hayalet şehre döndü. Terkedilmiş sokaklar, yıkılmış binalar havadan görüntülendi.

Binaların enkazları yollara dökülürken, şehrin aldığı hasar dron kamerasıyla kaydedildi.


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