DEDAŞ çiftçiye yapılan desteğe ‘elektrik borcu’ sebebiyle bloke koydu. Bakan Kirişçi ‘müjde’ diyerek duyurmuştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunmuş, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesabına yatırılacağını açıklamıştı.

Kirişçi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Deprem bölgesindeki 11 ilin tarım sektörüne katkısı yüzde 17, çiftçilerimizde yüzde 14, tarımsal hasılada yüzde 15, ekili alanda yüzde 16, bitkisel üretimde yüzde 17, canlı hayvan sayısında yüzde 18, tarımsal ihracatımızda yüzde 22 gibi önemli paya sahip bölgeden söz ediyoruz.

Depremin yarlarını sarmak gıda arz güvenliği aksaklıklarını gidermek için benimle birlikte 4 bakan yardımcısı arkadaşım binlerce personelimizle birlikte deprem bölgesine hizmet götürdük, götürmeye de devam ediyoruz.

4399 hayvan çadırını dağıtmış bulunuyoruz, 41 bin 61 ton odun verdik. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası, Tarım Kredi’ye olan borçlarını 1 yıl süre ile ertelemiş durumdayız.

Ayrıca Bakan Kirişçi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda da "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullanmıştı.

DEDAŞ HESAPLARA EL KOYDU

İddialara göre deprem bölgesinde bulunan çiftçilerin hesaplarına mazot ve gübre desteği ödemeleri aktarılmış ancak DEDAŞ tarafından elektrik borcu bulunan çiftçilerin hesaplarına bloke konulmuş.

CHP'li Mahmut Tanal da bu duruma resmi Twitter hesabından 'Yazıklar olsun' başlığıyla tepki gösterdi.

Tanal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hani depremin yaralarını hep birlikte sarıyorduk? Hani gün birlik ve beraberlik günüydü? Hani Şanlıurfa ‘afet bölgesi’ ilan edilmişti? Şanlıurfa’da depremzede çiftçilerin Ziraat Bankası’na yatan tarımsal destekleme paraları, yine özel elektrik şirketi DEDAŞ’ın hesabına aktarıldı. Bahane hep aynı! Şanlıurfa’nın gariban çiftçisinin yeni yatan mazot ve gübre desteği parası, “tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borçları” gerekçesiyle DEDAŞ’a gitti. Bari deprem döneminde bu fırsatçılığa izin vermeseydin ey iktidar sahipleri!

Dün kameraların karşısına geçen Tarım Bakanı’nız, "2022 yılından itibaren ayni olarak ödediğimiz mazot, gübre desteğini, depremden etkilenen 11 ilimize nakit ödeme kararı aldık. Depremzede çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız" şeklinde açıklama yaptı. Urfalı çiftçiye değil, iktidar olarak sırtını sıvazladığınız DEDAŞ’a ‘müjde’yi vermişsin ey Tarım Bakanı! Urfa’da o paralar çiftçiye ulaşmadan, DEDAŞ tarafından el konuldu.

Deprem mağduru Şanlıurfalı çiftçiler, dört gözle bu tarımsal desteklemeyi bekliyordu. Ancak yine hayal kırıklığına uğradılar. Çiftçi, bu parayla traktörüne mazot koyup tarlasını sürecekti, gübre alacaktı. Hele deprem afetinde özel elektrik şirketinin ‘tahsilatçısı’ konumuna düşmek, yakışıyor mu?

Şimdi açıklama yaparsınız, “Ama çiftçilerin DEDAŞ’a elektrik borcu vardı. Bunun için DEDAŞ’a gitti para” şeklinde… Bir de yasal dayanağın arkasına sığınırsınız, topu Ziraat Bankası’na atarsınız! Çünkü koronavirüs salgını döneminde soru önergeme cevap veren eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DEDAŞ’ın elektrik hizmeti sunduğu 6 ilde (Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Diyarbakır) çiftçilerin Ziraat Bankası’ndaki hesaplarına yatan tarımsal destekleme ödemelerinin, çiftçilerin özel elektrik dağıtım şirketine olan elektrik borçlarına karşılık kesildiğini aktarmıştı. Pakdemirli, “Tarımsal sulamaya ilişkin vadesi geldiği halde ödenmeyen işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile elektrik enerjisi borcu bulunan çiftçilerin borçlarının tarımsal destekleme ödemelerinden mahsuben alınmasına ilişkin 06.09.2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ hükümleri çerçevesinde Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından üreticilerin destekleme ödemelerinden borçlarına karşılık mahsup edilmektedir” diye konuşmuştu. Bu mu yani? Böyle savunca yapınca vicdanınız rahatlamış mı oluyor? Çiftçiyi DEDAŞ’a mahkum eden AKP iktidarı değil mi? Çiftçi, DEDAŞ’ın kendisine çıkardığı borcu, ömür boyu ödeyemez. Bu dönemde ise yine mücbir bir sebep var. Deprem afetini yaşadık. Deprem sürecinde bari çiftçinin parasına el konulmasaydı. Çiftçi bu parayla mazot ve gübresini alsaydı. Depremzede çiftçiye bir darbe de siz indirmiş oldunuz. Kaldı ki çiftçiyi desteklemek, çiftçiye sahip çıkmak anayasal göreviniz. Bu anayasal görevinizi yerine getirmiyorsunuz. Üstelik yasal olarak milli gelirin yüzde 1’i oranında tarım desteği vermeniz gerekiyor. Ancak kanunun çıktığı 2006’dan bu yana bu oranı hiç tutturmadınız. Millet İttifakı iktidarında çiftçimizi özel elektrik şirketlerine ezdirmeyeceğiz!

Ayrıca Tanal konuyla ilgili bir de dekont paylaştı;