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Depremden 49 gün sonra 4 ilde eğitim öğretim başladı

Deprem bölgesindeki okullar yeniden açıldı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da eğitim ve öğretim bugünden itibaren kademeli olarak başlıyor. Yıkımın ağır olduğu 4 ilin bazı ilçelerinde ders zili 49 gün sonra yeniden çalacak.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:22
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Deprem Bölgesi'ndeki dört ilde eğitim öğretim başladı

Depremden 49 gün sonra 4 ilde eğitim öğretim başladı
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Yıkımın en ağır olduğu 4 ilde öğrenciler okullarına kavuşuyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitim öğretim kademeli olarak başlıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 3 bin 101 öğrencinin kaydının bulunduğu Andırın ilçesindeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili çaldı.

Okullarının merdivenini Türk bayraklı balonlarla süsleyen Tufanpaşa İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Yaklaşık 278 öğrencisi bulunan okulda öğrencilerin büyük bölümünün geldiği gözlendi.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitim ve öğretimin başlama tarihinin valilik tarafından açıklanacağı öğrenildi.

MALATYA'DA 8 İLÇEDE EĞİTİM BAŞLADI

Malatya'da da okullarda 49 gün sonra öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. 8 ilçede öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Darende, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Yazıhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlanacak.

HATAY'DA 7 İLÇEDE EĞİTİM

Hatay'da da 7 ilçedeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çalacak.Adıyaman'da depremzede öğrenciler için çadır sınıflar oluşturuldu

Adıyaman'da 5 ilçede okul sıraları öğrencilerini bekliyor. Çelikhan, Kahta, Gerger, Samsat ve Sincik'de eğitime devam edilecek.Kent merkezindeki depremzede öğrenciler için de çadır sınıflar oluşturuldu.Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde, öğrenciler dersbaşı yapacak.Konteyner ve çadır kentlerde kalan öğrenciler servisler aracılığıyla eğitim kampüsüne taşınacak.(AA)

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