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Milli Eğitim Bakanı, deprem bölgesinde eğitime kademeli olarak başlanacağını duyurdu

Kahramanmaraş depremleri sonrası eğitime ara verilen Malatya'nın 8, Adıyaman'ın 5, Kahramanmaraş'ın 2 ve Hatay'ın 7 ilçesinde, eğitime kademeli olarak başlanacak.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:38
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Deprem bölgesinde eğitim kademeli olarak başlayacak

Milli Eğitim Bakanı, deprem bölgesinde eğitime kademeli olarak başlanacağını duyurdu
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 27 Mart itibarıyla belirli ilçelerde eğitime başlanacağını açıkladı. 

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Özer'in paylaşımında yer alan tabloya göre, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerinde; Adıyaman'ın Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde; Kahramanmaraş'ın Andırın ve Ekinözü ilçelerinde, Hatay'ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde 27 Mart'ta kademeli olarak eğitime başlanacak. (AA) 

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