Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını açıkladı.

Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar

Editör: Özge Ceren Çimen

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yaşadıklarını telafi edemeyeceklerinin farkında olduklarını, ancak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını duyurdu.

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"FEDAKAR ARKADAŞLARIN HİZMET PUANLARINI ARTIRACAĞIZ"

Atama ve yer değişikliği takvimini dün yayınladıklarını hatırlatan Tekin, şu ifadeleri kullandı: Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik. Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız. İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

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