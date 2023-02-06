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Deprem fırsatçıları hakkında inceleme başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremin yarattığı koşulları fırsat bilerek otobüs bilet fiyatlarını iki, üç kat artıran firmalara ve battaniye gibi hayati önem taşıyan eşyaların fiyatlarının fahiş oranda artırılmasına ilişkin inceleme başlattığını bildirdi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:46
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Deprem fırsatçıları hakkında inceleme başlatıldı

Deprem fırsatçıları hakkında inceleme başlatıldı
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Kahramanmaraş’ta sabah saat 04.17'de 7.7, öğlen saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, birçok çevre ilde hissedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremin yarattığı koşulları fırsat bilerek otobüs bilet fiyatlarını 2,3 kat artıran firmalara ve battaniye gibi hayati önem taşıyan eşyaların fiyatlarının fahiş oranda artırılmasına ilişkin inceleme başlattığını bildirdi. Başsavcılık’tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere bir çok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine fiyatları etkileme , mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.

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Misafir
6.02.2023 20:11
Bu felaketide fırsata çevirenler varsa, yazıklar olsun. Hakettikleri cezayı alırlar umarım.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
6.02.2023 20:01
Bu iyi bir gelisme birde deprem paralarını yiyenlerede dava açsana Bay recebimin Adaleti hamdolsun  
 
Sevilay
6.02.2023 19:58
Bunların isimlerini söyleseniz de bilsek.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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