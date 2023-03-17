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  • Depremzedelerin ardından selzedelere de aynı vicdansızlık. Su fiyatları aniden uçtu

Depremzedelerin ardından selzedelere de aynı vicdansızlık. Su fiyatları aniden uçtu

Depremzedelere uygulanan fahiş fiyatların ardından sel bölgesi Şanlıurfa’da da su fiyatları fahiş oranda arttı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 13:54
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Sel bölgesi Şanlıurfa'da su fiyatları aniden arttı

Depremzedelerin ardından selzedelere de aynı vicdansızlık. Su fiyatları aniden uçtu
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, afet bölgesindeki Şanlıurfa ve Adıyaman’ı bu sefer de sel felaketi vurdu.

Yaşanan felaketin ardından bazı fırsatçıların su fiyatlarını fahiş seviyelere yükselttiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, konuyla ilgili yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

“FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Vali Ayhan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Her felaketi fırsat bilen fırsatçılar tarafından su fiyatlarına fahiş bir artış yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu hukuken yakından takip edeceğim. Ekiplerimizle beraber sahada denetimler yapıp buna fırsat vermeyeceğiz ve gerekli yasal işlemleri yapacağız.”

ŞEBEKE SUYU VERİLEMİYOR

Bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik dolayısıyla kent merkezindeki Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine geçici süreyle şebeke suyu verilemiyor.

Son olarak Kahramanmaraş’tan gelen görüntülerde temiz su bulamayan bir vatandaş, AFAD yetkilisinin kendisine ‘yardımların artık bittiğini’ belirterek, ‘ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını’ söylediği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan sel felaketinde Adıyaman ve Urfa’da ölü sayısı 17’ye yükseldi.

DEPREM FIRSATÇILARI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremin yarattığı koşulları fırsat bilerek otobüs bilet fiyatlarını iki, üç kat artıran firmalara ve battaniye gibi hayati önem taşıyan eşyaların fiyatlarının fahiş oranda artırılmasına ilişkin inceleme başlattığını bildirdi.

Başsavcılık’tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere bir çok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine fiyatları etkileme , mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.

 

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