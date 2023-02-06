Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 'Dışarıdan çok belirgin bir yardım görmedik. Enkaz altında binlerce insanımız var'

ANKA'nın haberine göre; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıcı etki yarattı. Sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş’ta AFAD’ın şiddetini 7,6 olarak açıkladığı yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’daki son durumu ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Savaş, Hatay’daki durumla ilgili şunları söyledi:

“ENKAZ ALTINDA BİNLERCE İNSANIMIZ VAR”

“Gerçekten buradaki tablo zor bir tablo çünkü çok yıkık binamız var, ağır hasarlı binamız var. Enkaz altında binlerce insanımız var. Belediye imkanlarıyla yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz. Bütün ilçelerde hasar var, özellikle Antakya, Kırıkhan, Defne, Samandağ, İskenderun.

“BURAYA DIŞARIDAN ÇOK BELİRGİN BİR YARDIM GÖRMEDİK”

Buraya dışarıdan çok belirgin bir yardım görmedik. Şu anda AFAD merkezindeyiz, şehri de zaman zaman geziyorum hem Antakya hem Defne hem diğer ilçelerimizde durum çok dramatik. Biz insanlarımızı kaybedersek soğuktan ve yağmurdan enkaz altında kaybedeceğiz.

“ÇOK ENKAZ VAR, YIKILMIŞ BİNA VAR, AĞIR HASARLI BİNA VAR HEPSİNE YETME ŞANSIMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Ülke çapında büyük bir kampanya yapmak lazım. Şu anda en çok sıkıntı çeken iki il varsa biri Hatay, biri Maraş gibi duruyor. Aldığımız bilgilere göre diğer iller bizim aldığımız kadar hasar almadı. Mutlaka destek lazım. Çok enkaz var, yıkılmış bina var, ağır hasarlı bina var hepsine yetme şansımız mümkün değil.”