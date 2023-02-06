Ece Üner tv100 canlı yayınında deprem fırsatçılarına sert çıktı. Çöken ahlakla da mücadele etmek durumunda kalmayalım!

Türkiye 10 ilde yaşanan 7,7 ve 7,6'lık büyük depremlerin acısını yaşarken fırsatçılar yine sahneye çıktı

Depremden etkilenen bölgelerdeki bazı ev sahipleri kiraları artırırken, bölgeye gönderilmek için alınan battaniye fiyatlarına adeta uçuşa geçti.

ECE ÜNER'DEN FIRSATÇILARA SERT TEPKİ

Soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesi için en öncelikli ihtiyaçlardan biri battaniye olurken, TV100 canlı yayında Ece Üner, fırsatçılara sert tepki gösterdi.

“ÇÖKEN AHLAKLA DA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALMAYALIM”

“Lütfen bir depremde daha fırsatçılara geçit vermeyelim” diyen Ece Üner, “Battaniye ve yardım malzemesi fiyatları uçuşa geçmiş artış varmış. Maalesef bunları dile getirmek gerekiyor. Sadece çöken binalarla değil, çöken ahlakla da mücadele etmek durumunda kalmayalım. Lütfen bir depremde daha fırsatçılara geçit vermeyelim” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

