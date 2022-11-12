Bugün herkesin telefonuna aynı anda aynı mesaj gelecek

12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen depremin 23. yıl dönümünde düzenlenen tatbikat saat 18.57'de yapılacak. Tatbikat sırasında Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın tüm vatandaşlara "Hayati Uyarı Bildirimi" göndereceği açıklandı.

Bu uyarı bildiriminin vatandaşlarda panik yaratmaması nedeniyle AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamada bulundu.

Sezer, "Vatandaşlarımıza tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma Sisteminden Bilgilendirme SMS'i ve Hayati Uyarı Bildirimi göndereceğiz. Uyarı mesaj metninde 'AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.' yazacak" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA ETİKETİ KULLANILACAK

Tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımları için '#ÇökKapanTutun' etiketinin kullanılacağını belirten Sezer şöyle devam etti: 'Çocuk, genç, yaşlı, işçi memur, öğrenci tüm vatandaşlarımızdan bulunduğu yerde, en güvenli noktada, saat 18.57'de çök-kapan-tutun hareketini yaparak, uygun görmeleri durumunda çekecekleri videoları bu etiket ile sosyal medyadan paylaşmalarını bekliyoruz.'

Sezer, ilk kez uygulanacak sistemle televizyon ve radyolardan da uyarıların yapılacağını dile getirerek, "Bir diğer paylaşımımız TRT'ye ait televizyon kanallarından otomatik olacak şekilde, bu yeni bir uygulama ilk kez uygulayacağız, diğer özel televizyon kanallarında ise yönlendirme ile tatbikat uyarı mesajını yayınlayacağız. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak, panik oluşturmamak için sivil savunma ikaz sireni ve acil durum araçlarının sirenlerini kullanmayacağız" diye konuştu.