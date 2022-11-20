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AFAD’ın giyim yardımı bakın kime gitti. “Propaganda aracına dönüştürüldü”

İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD’ın kendi çalışanlarına vermesi gereken giyim desteği Bayındır Memur-Sen’e gitti. Sendika, kamu kaynaklarıyla propagandasını yaptı. Yapı-Yol Sendikası duruma tepki gtösterdi ve “Bu eşitliğe aykırı” dedi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 09:43
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AFAD’ın giyim yardımı Bayındır Memur-Sen’e verildi

AFAD’ın giyim yardımı bakın kime gitti. “Propaganda aracına dönüştürüldü”
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) çalışanlarına dağıtması gereken giyim kartları, iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’e bağlı Bayındır Memur-Sen’in propaganda aracına dönüştürüldü.

Edirne’deki AFAD personeline verilecek giyim kartlarının Memur Bayındır Memur-Sen yöneticileri tarafından dağıtıldı. KESK’e bağlı Yapı Yol-Sen duruma tepki gösterdi. Sendikanın örgütlenme sekreteri Erbil Karakoç, “Giyim kartı kurum tarafından verilir. Bu durum toplu iş sözleşmesinde yer alıyor. Ancak Memur-Sen başkan yardımcısı bunu kendi eliyle, sendika üzerinden dağıtıyor. Kamusal hizmetler kamu eliyle yapılmalı. Bu bağlamda diyoruz ki, bir sendika temsilcisi bu yardımı dağıtamaz. Çalışma barışını ve eşitlik ilkesini bozmamak için giyim kartları kurum idaresi tarafından dağıtılmalıdır. Bu uygulama doğru değildir” açıklamasında bulundu. 

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Hasan emmi
20.11.2022 09:47
Bütün kurumlar laçkalaştı. Seçim sonu iyi bir revizyona ihtiyaç var. Sorumlular için de gereği elbette yapılacaktır.  
 
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