AFAD’ın giyim yardımı bakın kime gitti. “Propaganda aracına dönüştürüldü”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) çalışanlarına dağıtması gereken giyim kartları, iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’e bağlı Bayındır Memur-Sen’in propaganda aracına dönüştürüldü.

Edirne’deki AFAD personeline verilecek giyim kartlarının Memur Bayındır Memur-Sen yöneticileri tarafından dağıtıldı. KESK’e bağlı Yapı Yol-Sen duruma tepki gösterdi. Sendikanın örgütlenme sekreteri Erbil Karakoç, “Giyim kartı kurum tarafından verilir. Bu durum toplu iş sözleşmesinde yer alıyor. Ancak Memur-Sen başkan yardımcısı bunu kendi eliyle, sendika üzerinden dağıtıyor. Kamusal hizmetler kamu eliyle yapılmalı. Bu bağlamda diyoruz ki, bir sendika temsilcisi bu yardımı dağıtamaz. Çalışma barışını ve eşitlik ilkesini bozmamak için giyim kartları kurum idaresi tarafından dağıtılmalıdır. Bu uygulama doğru değildir” açıklamasında bulundu.