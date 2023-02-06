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  • Flaş... Flaş... Depremde can kaybı sayısı bin 498’e yükseldi

Flaş... Flaş... Depremde can kaybı sayısı bin 498’e yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş depreminde ölü sayısını bin 498 olarak açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:28
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Depremde can kaybı sayısı 1498’e yükseldi

Flaş... Flaş... Depremde can kaybı sayısı bin 498’e yükseldi
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden kişi sayısının bin 498’e yükseldiğini, 8 bin 533 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sezer, AFAD merkezinde yaptığı açıklamada, 2 bin 834 binanın yıkıldığını ifade ederek, “Ulaşılamayan bölgemiz yok. Sürekli arama kurtarma birlikleriyle takviye işlemi devam ediyor. Ulaşılan bilgilere takviye konusunda helikopterle temas kuruyoruz. Hava hattı kurulmuş durumda. 10’a yakın helikopter gelen birlikleri sürekle enkaz bölgelerine sevk ediyor. Yoğun hava muhalefeti var. Kara yoluyla gitmekte zorluk çeken birliklerimiz var. Bir şekilde karayolları ve diğer birimler kanalıyla afet bölgelerine ulaştırıyoruz. Azerbaycan dahil 40’ın üzerinde ülkeden yardım teklifi var. Onları da değerlendiriyoruz” diye konuştu.

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ANZAVUR
6.02.2023 18:06
5 kattan tüksek yapılmayacak. birileri para kazansın diye nereyse bulutlara kadar kat izni verecekler.bu çok katlılar akp zihniyetinin ve onu denetlemeyen muhalefetin eseri..  
 
Ayşe baysan
6.02.2023 17:43
Allah yardımcımız olsun inşallah ölenlere allahtan rahmet diliyorum yakınlarının ve tüm türkiyenin başı sağolsun  
 
Selçuk balaban
6.02.2023 17:32
ALLAH herkese baş sağlığı, sabır versin ölenlere ise ALLAH rahmet eylesin  
 
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