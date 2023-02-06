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Bu insanlar geceyi nasıl geçirecek, çadır kentler nerede? Kızılay nerede?

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili yıkıp geçen depremin ardından bölge vatandaşı perişan halde. Doğru düzgün yardım bile ulaşmayan birçok yer varken ne çadır kentler ne de insanların konaklaması için bir hazırlık var. Bu insanlar geceyi nasıl geçirecek?

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:55
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Çadır kentler nerede, bu insanlar geceyi nasıl geçirecek?

Bu insanlar geceyi nasıl geçirecek, çadır kentler nerede? Kızılay nerede?
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı vuran depremin ardından 3 bine yakın bina yıkıldı. Milyonlarca vatandaş sokaklarda kaldı, kiminin evi yıkıldı kimi ise evinde hasar olduğu için giremiyor. Bölge beşik gibi sallanmaya devam ederken birçok vatandaş da korkusundan evine adım atamıyor.

ÇOĞU BÖLGEYE YARDIM ULAŞMADI

Deprem birçok ili yerle bir etti, Kahramanmaraş merkezli deprem çevre illeri de yıkıp geçerken, ilçe ve köylerden ise henüz haber alınamıyor.

Yetersiz kalan ekipler ise henüz birçok bölgeye ulaşamadı. Asker ve AFAD ve Akut ekipleri henüz onlarca ilçeye yardım dahi götüremedi. Binlerce vatandaş enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

ÇADIR KENTLER NEREDE? BU İNSANLAR GECEYİ NASIL GEÇİRECEK?

Kurtarma çalışmaları devam ederken gün boyunca süren kar ve yağmur yağışı akşam saatlerinde de devam ediyor.

Milyonlarca vatandaş sokaklarda yardımın gelmesini bekliyor. Ancak ne Kızılay’dan ne de devletten herhangi bir yardım açıklaması gelmedi. Özellikle battaniye ve geceyi geçirebilmek için gerekli ısınma araçları yok.

Depremin ardından saatler geçmesine rağmen bölgede halen çadır kentler kurulmuş değil.

Gelen bilgilere göre şuana kadar sadece Osmaniye'de bazı bölgelere çadır kentler kuruldu.

Son belirlemelere göre 1500 vatandaşımız hayatını kaybederken, enkaz altında kaç kişinin olduğu ise henüz bilinmiyor.

Çaresiz halde sokaklarda bekleyen vatandaşların geceyi nasıl geçireceği bilinmiyor.

AFAD BAŞKANI NE DEDİ?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgesine giden yardımları şöyle açıkladı:

"Hem buradan AFAD personelimiz hem il müdürlüklerimiz hem de valiliklerimiz, ilçeler dahil olmak üzere 23 vali görevlendirilmiş durumda. Bu kapsamda kış şartları da düşünülerek vatandaşlarımızın ihtiyaçları için özellikle 20 binin üzerinde çadır sevkiyatı gerçekleştirildi, 300 binin üzerinde battaniye ve diğer malzemeler şu anda sevk edilmeye devam ediliyor."

KIZILAY NEREDE?

Kızılay’dan ise bölgeye çadır yardımı yapılıp yapılmadığına dair bir açıklama gelmedi.

Kızılay sadece kan yardımı ve bölgeye yapılacak yardımlar için toplanmak üzere para yardımı açıklaması geldi. Vatandaşın para göndermesi için Kızılay Iban paylaşımı yapıldı.

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Hüsamettin Ağa
6.02.2023 18:13
Kızılayın adı var kendi yok.Geçmiş yıllarda afet bölgesine giden ilk kurumdu.Şimdi kış uykusunda.  
 
1000 ali
6.02.2023 18:02
Paralar ABD deki yurtta  
 
Remzi
6.02.2023 17:57
Suriyelilere kerpiç ev yapacağız diye dünyanın parasını harcadilar. Toki den ev verdiler. Türk barınacak yer bulamıyor. Yazık bu ülkeye  
 
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