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Osmaniye'de yıkılan binalar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası Osmaniye'de enkaza dönen binalarda devam eden çalışmalar, havadan görüntülendi. Deprem sonrası yangın çıkan binada dumanlar yükselirken, arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:15
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Yıkılan binalar havadan görüntülendi

Osmaniye'de yıkılan binalar havadan görüntülendi
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ve Elbistan'da 7,6 büyüklüğündeki depremler; komşu şehir Osmaniye'yi de derinden etkiledi. 

Şu ana kadar alınan bilgilere göre 85 bina enkaza dönerken, yüzlerce yapı da hasar gördü. Ölenlerin ve yaralananların çıkarıldığı enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

AFAD, UMKE, JAK ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yıkılan yapılarda arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. 

Osmaniye'de yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü binalar, dron ile de görüntülendi. Deprem sonrası yıkılan İstasyon Caddesi üzerindeki apartmanının alt katındaki fırın nedeniyle yangın çıktı. 

Enkazda yangın sürerken, kurtarma çalışmaları da devam etti. AFAD ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarına depremzedelere çadırlar kuruldu.

 

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