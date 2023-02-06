CNN açıkladı: Can kaybı 10 bine çıkabilir!

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem dünya basınında da geniş yer buldu.

CNN televizyonu, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun, Türkiye’deki can kayıplarının 10 bine çıkabileceği öngörüsünü paylaştı. Buna göre kurum, 1 milyar dolar ila 10 milyar dolar arasında zarar yaşanabileceğini de tahmin ediyor.

THE GUARDIAN: TÜRKİYE EN AKTİF FAY BÖLGELERİNDEN BİRİ

Sözcü’nün derlediği habere göre, İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian da internet sitesinde canlı anlatım yaparak anbean yaşananları okurlarına duyurdu. Haberde, depremin Şam, ve Lübnan’daki Beyrut ve Trablus’ta da hissedildiği belirtilirken insanların yaya olarak ve araçlarıyla uzaklaştığını da aktardı.

The Guardian’daki haberde Türkiye’nin en aktif deprem bölgelerinden birinde olduğu hatırlatılırken 1999’daki Düzce depremi de gündeme geldi. Makalede, “Uzmanlar bir süredir şiddetli bir depremin önlem alınmadan yeni bina inşaatı yapılan İstanbul’da bir yıkım yaratabileceği konusunda uyarıyordu” denildi.

NEW YORK TIMES: İSRAİL VE SURİYE’DE DE HİSSEDİLDİ

ABD medyası da depremin detaylarını ve yaşananları aktardı… Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times, “Türkiye’deki ölümcül deprem İsrail ve Suriye’de de hissedildi” başlığını kullanırken, “Türkiye’de pazartesi günü meydana gelen deprem Suriye, Lübnan ve İsrail’de milyonlarca insan tarafından hissedildi ve insani kriz meydana getirdi” ifadelerine yer verdi.

AL JAZEERA: TÜRKİYE VE SURİYE ŞİDDETLİ DEPREMLE SARSILDI

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera da gelişmeleri duyururken Türkiye’de meydana gelen depremin Suriye’yi etkilediğini ve çok sayıda ölü olduğunu aktardı.

7.8 şiddetindeki depremden sonra hem Türkiye’de hem de Suriye’de birçok binanın yıkıldığını ve onlarca insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken Suriye’nin kuzeybatısındaki durumun ise “felaket” olarak tanımlandığı vurgulandı. Birçok binanın yıkıldığı ve insanların enkaz altında kaldığı belirtildi.

BILD: EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİNDE

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden biri olan Bild de depremi manşetlerine taşıdı. Gazetenin internet sitesinde, “7.4 ve 7.9 büyüklüğünde şiddetli depremler Türkiye’yi sarsı. Onlarca ölü ve yaralı var. Sarsıntı Kıbrıs ve Suriye’den de hissedildi” ifadelerine yer verildi.

Bölgede alarma seviyesinin en yüksek noktada olduğu belirtilirken, “Türkiye dünya üzerindeki en aktif sismik bölgelerden biri. 1999’da 7.4 büyüklüğündeki depremde 17 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

REUTERS: KARLI SOKAKLARDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI…

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters da korkunç depremin detaylarını ve sonrasında yaşananları anbean aktardı… Ajans, “7.9 büyüklüğünde büyük bir deprem Türkiye’de meydana geldi ve Kıbrıs, Lübnan ve Suriye’de hissedildi. Birçok bina yıkılırken karlı sokaklarda kurtulanları aramak için çalışmalar başladı” ifadesine yer verdi.

Ajansa konuşan Erdem isimli Gaziantepli bir vatandaş, “40 yıllık hayatımda böyle bir şey hissetmedim. En az 3 kez çok şiddetli bir şekilde sarsıldık” dedi. Reuters, birçok vatandaşın binalardan uzakta otomobillerinde oturduğunu aktarırken sarsıntının ise en az 1 dakika sürdüğünü ve pencerelerin kırıldığını da duyurdu.

Depremle ilgili olarak Suriye devlet medyasının da bölgedeki gelişmeleri aktardığı belirtilirken Suriye’de de çok sayıda binanın yıkıldığı açıklandı.