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Artçı sallantı 8 katlı binayı yıktı

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'te yaşanan 7.6 şiddetindeki depremde, daha önce hasar gören binalar artçı sallantıda yerle bir oldu. Şanlıurfa'da da 8 katlı bina yıkılırken o anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:30
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Artçı sallantı 8 katlı binayı yıktı

Artçı sallantı 8 katlı binayı yıktı
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İHA'nın haberine göre, 10 şehirde hayatı durduran Pazarcık merkezli sabahki depremin ardından Urfa merkezde yüzlerce binada hasar meydana geldi.

Tam yaralar sarılmaya çalışılırken, 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki deprem Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda daha önce hasar alan 8 katlı binanın yıkılmasına sebep oldu. 

Yıkılan binanın enkazının bölgede bulunan 5 kişinin üzerine devrildiği ve bu kişilerin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Bölgedeki arama çalışmalarının riskli binalar sebebiyle yapılamadığı kaydedildi.

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