Depremde çatıya çıktılar. Ev çöktü kurtuldular

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Depremde çatıya çıktılar. Ev çöktü kurtuldular
Kahramanmaraş’taki 7.7. büyüklüğündeki depremde bir ailenin çatıya çıkarak kurtulduğu anlar gündem oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde de deprem meydana geldi. Depremlerde 50 bine aşkı vatandaş hayatını kaybetti. Büyük ikiz depremlerden yaklaşık 12 il etkilendi.

Merkezi Kahramanmaraş olan depremden yeni bir görüntü geldi. Elbistan’da çekildiği iddia edilen görüntülerde deprem anında bir ailenin çatıya çıkarak kurtulduğu görülüyor.

3 çocuklu olduğu görülen ailenin saniyelerle kurtulması sosyal medyada viral oldu. Videoda ailenin çatıya çıktığı ve binanın çöktüğü görülüyor.

Videonun devamında ailenin perişan halde yaşamaya çalıştığı da yer alıyor.

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NE OLMUŞTU?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 12 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem gerçekleşti. Depremlerden en çok Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep etkilendi.

Depremlerde yüzler bina yerle bir olurken 50 bini aşkın vatandaş da hayatını kaybetmişti. Özellikle gündüz meydana gelen ve insanların evde olduğu ana denk gelen 2. Deprem çok can aldı. Depremin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor.

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