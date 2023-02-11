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Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba TV100’e konuştu. Çektim çabaladım ama bir melek gibi yatağında uyuyordu!

Deprem sonrası enkaz altındaki kızının elini bırakmayan ve depremin simgesi olan baba Mesut Hançer tv100'e konuştu. Hançer; “Ben prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat en sonunda onu çıkaramadım" dedi...

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:51
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Depremde enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba TV100’e konuştu

Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba TV100’e konuştu. Çektim çabaladım ama bir melek gibi yatağında uyuyordu!
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Depremde ölen kızı Irmak Leyla'nın elini tutttuğu fotoğrafla yürekleri yakan Mesut Hançer tv100 canlı yayınında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.

"KENDİ ELLERİMLE MEZARINI AÇTIM"

Mesut Hançer, "Evladım benim canımı aldı da gitti. Anneyi babayı toprağa vermek evladı vermek daha farklıymış. Kendi ellerimde mezarını açıp kendi ellerimde toprağa vermek tarif edilemeyek acıymış."

Annemin evi arka tarafta olduğu için kaldırma imkanı sordu. Ben gittim AFAD, polis ve jandarmayla konuştum, biz oraya giremeyiz dediler. Geldiler baktılar biz buraya hiçbir şekilde kepçe veremeyiz. Verdiğimiz zaman bina komple düşer dediler. AFAD’dan biriyle görüştüm bana kepçeyi ver dedim veremem bu binaya kepçe girerse daha çok yıkılır dedi. Ben sana ekip verecem kendi çabalarımızla kurtarıcaz dediler. Sağolsunlar verdiler kürekle ellerimizle çalıştık ve enkazdan çıkardık kızımı.

"MELEK GİBİ GİTTİ KIZIM"

Bir eli içerdeydi bir eli dışardaydı kızımın. Çektim çabaladım ama bir melek gibi yatağında uyuyordu. Acı çekmeden gitti kızım. Allahtan geldi, gönderdiği şekilde aldı.

Ece Üner’in “Anlamak isteyene çok şey anlatan fotoğraf. Irmak Leyla’nın bugün mezarının başına gittim. Orada da bekliyorsunuz değil mi?” sorusuna yanıt veren baba Mesut Hançer, “ Benim 20 tane cenazem var. Her gün gidiyorum. Annemi çıkartıyorum gidiyorum yeğenimi kurtarmaya. Hepsini kendi elimle koydum toprağa. Çıkmak istemiyorum ama yapacak bişi yok. Allah’a bıraktım geldim”

Depremin olduğu gün kuzenleriyle kalmak istedi. İzin verdik annemde kaldı. Annem 2 oğlunu gelinlerini aldı bana dedi sen gelme ben gidiyorum dedi gitti. Ablasıyla dertleşirlerdi. Çok sevdiği ablasını bıraktı gitti.

EVLAT KAYBETMEK CANLI CANLI ÖTEKİ TARAFA GİTMEK DEMEK

Anneyi kaybetmek kolu kırılmışa benziyor, ama evladını kaybetmek canını kalbini tüm vücudunu kaybediyor tüm vücudunu alıp canlı canlı götürüyor öteki tarafa.

Ece Üner, “Daha fazla zorlamak acısını deşmek içimden gelmiyor ama mıh gibi zihnimize kazınacak o fotoğraf ve hikayesi böyle… Çok konuşuyoruz bu mesele üzerine ama bir fotoğraf ve ardındaki hikaye çok konuştuklarımızdan daha fazla şey anlatıyor. Vicdana ahlaka merhamete insanlığa hala biraz pencere açmışsak hayatımızda.. Irmak Leyla Hançer’in ardından babasının sözleri bunlar."

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