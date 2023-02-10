Enkaz altındaki kızının elini hiç bırakmayan baba konuştu: Prensesimi kurtarmak için ellerimle kazdım

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ölü sayısı 18 bini aşarken yaralı sayısı da her geçen gün artıyor.

Kahramanmaraş’ta depremde hayatını kaybeden genç kızın elini bırakmayan babanın fotoğrafı depremin simgelerinden olmuştu. Fotoğraf karesi bir babanın en çaresiz olduğu anı anlatıyor. Baba Hançer 15 yaşındaki kızı Irmak’ın elini dondurucu soğuğa rağmen bakın hiç bırakmadı.

49 yaşındaki acılı baba Mesut Hançer, bugün 15 yaşındaki kızı Irmak'ı toprağa verdi.

“PRENSESİMİ KURTARMAK İÇİN…”

Kızının kabri başında Alman Bild gazetesine konuşan baba, "Yer sarsıldığında fırında çalışıyordum. Hemen eşimi aradım, iki kızımın ve oğlumun iyi olduğunu söyledi. Fakat o gece en küçük kızım büyükannesinde kalmıştı. Irmak'ın kuzenleri gelmişti ve onlarla beraber olmak istemişti" dedi.

“ÇIPLAK ELLERİMLE KAZMAYA ÇALIŞTIM"

Kızının kurtarmak için çok mücadele ettiğini belirten acılı baba, "Çok dua ettim ama maalesef kaybettik. Ben prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat en sonunda onu çıkaramadım" şeklinde konuştu.

BABA KIZIN MUTLU GÜNLERİNDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Babanın soğuk havaya rağmen elini bırakmadığı ölen kızının fotoğrafı depremin simgelerinden olmuştu. Baba ile genç kızın mutlu günlerindeki fotoğrafı ortaya çıktı.