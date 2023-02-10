10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkaz altındaki kızının elini hiç bırakmayan baba konuştu: Prensesimi kurtarmak için ellerimle kazdım

Enkaz altındaki kızının elini hiç bırakmayan baba konuştu: Prensesimi kurtarmak için ellerimle kazdım

Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan ve depremin simgesi olan baba, “Ben prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat en sonunda onu çıkaramadım" dedi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 16:46
Takip Et

Depremde ölen kızının elini bırakamayan baba konuştu

Enkaz altındaki kızının elini hiç bırakmayan baba konuştu: Prensesimi kurtarmak için ellerimle kazdım
+
Aa
-

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ölü sayısı 18 bini aşarken yaralı sayısı da her geçen gün artıyor.

Kahramanmaraş’ta depremde hayatını kaybeden genç kızın elini bırakmayan babanın fotoğrafı depremin simgelerinden olmuştu. Fotoğraf karesi bir babanın en çaresiz olduğu anı anlatıyor. Baba Hançer 15 yaşındaki kızı Irmak’ın elini dondurucu soğuğa rağmen bakın hiç bırakmadı. 

49 yaşındaki acılı baba Mesut Hançer, bugün 15 yaşındaki kızı Irmak'ı toprağa verdi.

“PRENSESİMİ KURTARMAK İÇİN…”

Kızının kabri başında Alman Bild gazetesine konuşan baba, "Yer sarsıldığında fırında çalışıyordum. Hemen eşimi aradım, iki kızımın ve oğlumun iyi olduğunu söyledi. Fakat o gece en küçük kızım büyükannesinde kalmıştı. Irmak'ın kuzenleri gelmişti ve onlarla beraber olmak istemişti" dedi.

“ÇIPLAK ELLERİMLE KAZMAYA ÇALIŞTIM"

Kızının kurtarmak için çok mücadele ettiğini belirten acılı baba, "Çok dua ettim ama maalesef kaybettik. Ben prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat en sonunda onu çıkaramadım" şeklinde konuştu.

BABA KIZIN MUTLU GÜNLERİNDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Babanın soğuk havaya rağmen elini bırakmadığı ölen kızının fotoğrafı depremin simgelerinden olmuştu. Baba ile genç kızın mutlu günlerindeki fotoğrafı ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
4
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
5
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
7
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.