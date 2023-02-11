Depremde enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan babaya tv100 yardım elini uzattı. Artık bir evi olacak

Depremde ölen kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğrafla yürekleri yakan ve hafızalara kazınan Mesut Hançer'i tv1OO yardım elini uzattı.

Ece Üner ile canlı yayında konuşan acılı baba "Maddi manevi hiç birşeyim kalmadı. Burda hiç bir imkanım kalmadı, Şuan kızımın arkadaşının evinde kalıyoruz ama nereye kadar kalacağız?" ifadelerini kullandı.

ARTIK BİR EVİ OLACAK

Irmak Leyla'dan sonra "Canlı bir cenazeyim, ben de bir enkazım" diyen acılı babaya #BirlikteGüçlüyüz diyerek tv100 destek oldu.

tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven acılı baba ile konuştu ve eşi Ebru Yaşar Gülseven adına kendisine eşyalı bir ev alınacağını açıkladı.