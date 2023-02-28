Depremin sembol ismi baba Mesut Hançer yabancı basının gündeminde... Odasında bu tablo asılı... 'Bu acı tarif edilemez'

Depremde enkaz altındaki kızının elini bırakmayan babaya destek uluslararası basında yer aldı. Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafı ile depremim simgesi olan Mesut Hançer’e destek yabancı basının da gündeminde.

Fransız haber ajansı AFP muhabiri, Hançer’i ünlü sanatçı Ebru Yaşar Gülseven ve eşi tv100 Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Necat Gülseven’in eşyalarını donatarak hediye ettiği Ankara’daki yeni evinde ziyaret etti.

MELEK OLARAK RESMEDİLDİĞİ TABLO

Üzerindeki turuncu mont ile depremde enkaz altında kalan kızının elini bırakmadan enkazda bekleyen baba Mesut Hançer’in Türkiye ve dünyada depremin sembolü haline gelen fotoğrafını çeken AFP muhabiri Adem Altan, üç hafta sonra bu kez Ankara’da Hançer’in izini sürdü.

Altan, Kahramanmaraş’tan Ankara’ya taşınan Hançer’le ünlü sanatçı Ebru Yaşar Gülseven ve eşi tv100 Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Necat Gülseven'in tüm eşyalarını alarak hediye ettiği evde konuştu.

Oturma odasında kızı Irmak'ın babasıyla birlikte bir melek olarak resmedildiği, bir ressamın bağışladığı tablo asılı. Hançer o anı, "Elini bırakamadım. Kızım yatağında melek gibi uyuyordu" diye anımsıyor.

“BU ACI TARİF EDİLEMEZ”

Sekiz katlı apartmanın enkazı altında kızıyla birlikte ailesini kaybettiğini, "Annemi, kardeşlerimi, yeğenlerimi depremde kaybettim" diyerek anlatan Hançer ekliyor: "Ama hiçbir şey öz çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez."

"ELİNİ TUTTUM, SAÇLARINI OKŞADIM”

Hançer, sabah 4.17'de deprem meydana geldiğinde fırınında çalışıyordu.

Evi aradığında, karısının ve üç çocuğunun tek katlı evlerinde, yer sarsılırken hasar görmesine rağmen güvende olduklarını gördü. Ancak geceyi babaannesinin evinde geçiren en küçük çocuğu Irmak'a kimse ulaşamadı. Irmak, İstanbul ve Hatay'dan gelen kuzenleriyle vakit geçirmeyi planlamıştı.

Annesinin binasına koşan Hançer, sekiz katlı bloğun bir moloz yığınına döndüğünü gördü.

O enkazın içinde kızı vardı. Kurtarma ekiplerinin gelmesini bir günden fazla bekleyen Hançer, çevredeki insanların desteğiyle beton blokları kaldırmaya, elleriyle enkazdan sevdiklerini kurtarmaya çalıştı.

Kızını kurtaramayan Hançer, yanında oturmaya devam etti. O anları, "Elini tuttum, saçlarını okşadım, yanaklarından öptüm" diye anlatıyor. Mesut Hançer, daha sonra muhabir Adem Altan'ı olay yerinin fotoğraflarını çekerken gördü ve kısılmış sesiyle "Çocuğumun fotoğraflarını çek” dedi.