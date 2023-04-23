Adıyaman'da depremzede çocuğun tek hayali silikon bacak

Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde bulunan evlerinde ailesiyle birlikte uyuduğu esnada 6 Şubat tarihindeki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme yakalanan 11 yaşındaki Yusuf Deveci, depremden 72 saat sonra yakınları tarafından enkaz altından çıkarıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan da Diyarbakır'da bir hastaneye sevk edilen Yusuf Deveci'nin sağ bacağı kesilmek zorunda kaldı. Bir bacağını kaybeden ve günlerce tedavi gören Yusuf'a, anne ve babasının öldüğü de yine yakınları tarafından hastanede verildi.

17 Yaşlarındaki ağabeyi Bünyamin Deveci'yle birlikte yıkıcı depremden kurtulan Yusuf, Ramazan Bayramında da ağabeyinin kucağında Adıyaman Belediye Mezarlığına getirildi. Anne ve babasını mezarına ağabeyinin kucağında giden Yusuf'un o görüntüleri de vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Deprem anlarını anlatan Yusuf, enkazda hayatını kaybeden babasından en son ‘Oğlum neredesin' sözleri oldu.

Yusuf'un tek hayalinin silikon bacağa sahip olmak istediğini söyleyen Bünyamin Deveci, “Yusuf enkaz altında 3 gün kaldı, 72 saat boyunca. Ve hepimiz çaresiz, sessiz bir şekilde bekledik, kimsenin elinden bir şey gelmedi. Çok acı verici bir şey, çok can yakıcı bir şey, Allah kimsenin başına vermesin. Ne kadar bayram gelmiş olsa da dilden bayramınız kutlu olsun diyoruz ama kimse bu bayramı yaşayamıyor. Ailemden annem, babam, dedem, nenem, amcam, yengem ve 3 çocukları vefat etti. Benim ailemden 10 kişi vefat etti, benim soyadımı taşıyanlardan. Yusuf için silikon bacak istiyorum. Kardeşimin istediği, bu sağlam olan ayak gibi olmasa da silikon bacak istiyor. Bunu tüm yardım severlerden, hayırseverlerden ellerinden geldiğince bizlere yardım etmesini istiyorum. Bizim çekirdek aileden iki kişi kaldık, ben ve kardeşim kaldı, annem ile babam da vefat etti” dedi.

O geceyi anlatan ve tek hayalinin silikon bacak olduğunu vurgulayan Yusuf Deveci ise, “Uyandığım zaman birden ev sallandı. Üstüme soba düştü, ampul ile soba üzerime düştü. 3 Gün sonra çıkarıldım. Babam bir defa seslendi, oğlum neredesin dedi, ondan sonra sustu. Silikonlu ayak istiyorum” şeklinde konuştu.

Bütün hayırseverlerden Yusuf'a silikon bacak için çağrıda bulunan Emniyetli Hayat Derneği Arama Kurtarma Başkanı Zahrettin Çelik, “Emniyetli Hayat Derneği olarak ilk günden bu yana buradayız, 13 kişiyi sağ çıkarttık, ne yazık ki birçok kişi de hayatını kaybetti. Rutin görevlerimizden bir tanesi mezarlıklarda çalışma yaparken Yusuf kardeşimizi gördük ağabeyinin kucağında. Gerçekten bizlerde çok hüzünlendik. Kendi ailemden bir parça gibi gördük. Anne ve babasını ziyarete gelmişti. Bunun gibi bir çok hikayelere şahit olduk. İnşallah bunu hep beraber bertaraf edeceğiz. Yusuf şuanda biz kendisiyle konuştuk, silikonlu bacak istiyor. Ve onun okulunun devam etmesi için bilgisayar gerekli bunun gibi ekipmanlar çok iyi olacaktır kendisi için. Burada hem devletimiz hem de iş adamlarımız olsun. O konuda destek rica ediyoruz” diye konuştu.

(İHA)