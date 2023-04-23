Adıyaman'da depremzede çocuğun tek hayali silikon bacak

Adıyaman’daki depremde 72 saat sonra enkaz altından çıkan ve bir bacağını kaybeden 11 yaşlarındaki Yusuf Deveci'nin tek hayali, ‘Silikon bacak' oldu.

Adıyaman'da depremzede çocuğun tek hayali silikon bacak

Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde bulunan evlerinde ailesiyle birlikte uyuduğu esnada 6 Şubat tarihindeki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme yakalanan 11 yaşındaki Yusuf Deveci, depremden 72 saat sonra yakınları tarafından enkaz altından çıkarıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan da Diyarbakır'da bir hastaneye sevk edilen Yusuf Deveci'nin sağ bacağı kesilmek zorunda kaldı. Bir bacağını kaybeden ve günlerce tedavi gören Yusuf'a, anne ve babasının öldüğü de yine yakınları tarafından hastanede verildi.

17 Yaşlarındaki ağabeyi Bünyamin Deveci'yle birlikte yıkıcı depremden kurtulan Yusuf, Ramazan Bayramında da ağabeyinin kucağında Adıyaman Belediye Mezarlığına getirildi. Anne ve babasını mezarına ağabeyinin kucağında giden Yusuf'un o görüntüleri de vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Deprem anlarını anlatan Yusuf, enkazda hayatını kaybeden babasından en son ‘Oğlum neredesin' sözleri oldu.

aw875965-02.jpg

Yusuf'un tek hayalinin silikon bacağa sahip olmak istediğini söyleyen Bünyamin Deveci, “Yusuf enkaz altında 3 gün kaldı, 72 saat boyunca. Ve hepimiz çaresiz, sessiz bir şekilde bekledik, kimsenin elinden bir şey gelmedi. Çok acı verici bir şey, çok can yakıcı bir şey, Allah kimsenin başına vermesin. Ne kadar bayram gelmiş olsa da dilden bayramınız kutlu olsun diyoruz ama kimse bu bayramı yaşayamıyor. Ailemden annem, babam, dedem, nenem, amcam, yengem ve 3 çocukları vefat etti. Benim ailemden 10 kişi vefat etti, benim soyadımı taşıyanlardan. Yusuf için silikon bacak istiyorum. Kardeşimin istediği, bu sağlam olan ayak gibi olmasa da silikon bacak istiyor. Bunu tüm yardım severlerden, hayırseverlerden ellerinden geldiğince bizlere yardım etmesini istiyorum. Bizim çekirdek aileden iki kişi kaldık, ben ve kardeşim kaldı, annem ile babam da vefat etti” dedi.

O geceyi anlatan ve tek hayalinin silikon bacak olduğunu vurgulayan Yusuf Deveci ise, “Uyandığım zaman birden ev sallandı. Üstüme soba düştü, ampul ile soba üzerime düştü. 3 Gün sonra çıkarıldım. Babam bir defa seslendi, oğlum neredesin dedi, ondan sonra sustu. Silikonlu ayak istiyorum” şeklinde konuştu.

Bütün hayırseverlerden Yusuf'a silikon bacak için çağrıda bulunan Emniyetli Hayat Derneği Arama Kurtarma Başkanı Zahrettin Çelik, “Emniyetli Hayat Derneği olarak ilk günden bu yana buradayız, 13 kişiyi sağ çıkarttık, ne yazık ki birçok kişi de hayatını kaybetti. Rutin görevlerimizden bir tanesi mezarlıklarda çalışma yaparken Yusuf kardeşimizi gördük ağabeyinin kucağında. Gerçekten bizlerde çok hüzünlendik. Kendi ailemden bir parça gibi gördük. Anne ve babasını ziyarete gelmişti. Bunun gibi bir çok hikayelere şahit olduk. İnşallah bunu hep beraber bertaraf edeceğiz. Yusuf şuanda biz kendisiyle konuştuk, silikonlu bacak istiyor. Ve onun okulunun devam etmesi için bilgisayar gerekli bunun gibi ekipmanlar çok iyi olacaktır kendisi için. Burada hem devletimiz hem de iş adamlarımız olsun. O konuda destek rica ediyoruz” diye konuştu.

(İHA)

aw875965-03.jpg

aw875965-04.jpg

aw875965-06.jpg

İlgili Haberler
Depremde ölen Şeyma'nın ailesini arayıp '2 taksiti ödemedi' diyerek dolandırmak istediler
Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın!
Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın!
Bakan Kurum paylaştı: İşte deprem bölgesinde inşa edilen köy evleri
Bakan Kurum paylaştı: İşte deprem bölgesinde inşa edilen köy evleri
Depremzede: Apartmanda 200 kişi vardı 18 kişi kurtulduk. Hakkımı helal etmiyorum
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
EPDK 124 şarj hizmeti lisansı verdi Güncel
EPDK 124 şarj hizmeti lisansı verdi
Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu Güncel
Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu
Solcu gençlere idam cezası veren hakim Memleket Partisi listelerinde Güncel
Solcu gençlere idam cezası veren hakim Memleket Partisi listelerinde
Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
8 aylık evlilik bayram sonrası bitiyor Magazin
8 aylık evlilik bayram sonrası bitiyor
Haluk Levent'ten kötü haber Magazin
Haluk Levent'ten kötü haber