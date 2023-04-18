Depremde ortadan ikiye ayrılan kayanın yıkımı böyle görüntülendi

Adana'nın Feke ilçesinde Kahramanmaraş depremi sonrasında ikiye yarılan dev kayanın artçılarla iyice açılması üzerine tedbir alan AFAD ekipleri, kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

DEVASA KAYA ARTÇILAR DEVAM EDİNCE HALKI TEDİRGİN ETTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. Etkilenen iller arasından yer alan Adana'da birçok yıkım gerçekleşirken, Feke ilçesine bağlı İslam Mahallesi Kocaoğlan mevkiinde ortadan yarılan ancak artçılarla birlikte her geçen gün daha da ayrışan devasa kayalar yöre sakinlerini tedirgin etti.

Tedirgin olan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine belediye ve AFAD ekipleri iki hafta önce inceleme yaptı.

EKİPLER KONTOLLÜ OLARAK YIKIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

İnceleme sonrasında tehlike oluşturan bölgedeki kayaların parçalanarak tehlikenin giderilmesi planlandı. Bugün bölgeye giden ekipler, önce yarılan kayanın çevresini kepçe ile açtı arından da yıkımı gerçekleştirdi.

Devasa kaya evin yanında devrildi. O anlar ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

İşte o görüntüler: