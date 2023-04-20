Ölüm raporu verilmemiş binlerce insan var. Şok deprem raporu ortaya çıktı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası deprem felaketi ile ilgili rapor yayınladı. Raporda ölüm raporu verilmemiş binlerce ölü olduğunu belirterek gerçek ölüm sayısının belirlenemeyeceğini vurguladı.

Ölüm raporu verilmemiş binlerce insan var. Şok deprem raporu ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin üzerinden 73 gün geçti. Resmi rakamlara göre ölü sayısının 50 bin 500 olduğunu açıklandığı depreme ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) ikinci ay inceleme raporu yayımladı. Deprem bölgesinde Ölüm Bildirim Sistemi’ne kaydedilmemiş (ÖBS) kişilerin hâlâ yaşıyor göründüğüne dikkat çekilen raporda, “Ölüm raporu verilmemiş binlerce insan mevcut. Bu da ölümlerin gerçek rakamlarına ulaşmayı imkânsızlaştırıyor. Bu durum aynı zamanda kayıp kişilerin yakınları için de büyük bir psikolojik yıkıma neden oluyor” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sağlık hizmetleri ve koordinasyonun da tam anlamıyla sağlanamadığına vurgu yapılan raporda öne çıkan maddeler şu şekilde:

Hatay’da sahra hastanesi ve üniversitenin sadece acil servisleri ve poliklinikleri çalışmaktadır. İskenderun, Samandağ, Antakya ve Defne’de yerel düzeyde oluşturulmuş tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin olmaması dikkat çekicidir.

Depremin üzerinden iki ay geçmesine karşın barınma ile ilgili sorun en çok dile getirilen sorunlar olarak varlığını sürdürüyor. Hâlâ çadıra erişemeyen yurttaşlar bulunuyor. Depremzedeler kendi imkanları ile kurdukları derme çatma çadırlarda zor koşullarda yaşamaya çalışıyor. Yurttaşlar su, tuvalet ve duş olanaklarında yaşanan sorunlar nedeniyle konteyner talep ediyor.

Beslenme çoğu yerde tek tip (kuru fasulye, nohut, makarna, pilav vb.) olarak veriliyor. Her ne kadar protein ve karbonhidrat ihtiyacını karşılasa da yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanamadığı açıktır. Azalan aşevleri yanında soğuk yemeklerin, özellikle Adıyaman’da az olan sebze yemeklerinin kişilerin kendi yapmasını teşvik edilmektedir. Fakat çadırlarda ve konteynerlarda yemek yapabilme koşulları çok yetersizdir.

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