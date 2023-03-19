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Vatandaşlarda panik yarattı, bölgede alarma geçildi. Depremden sonra oluşmuştu

Kahramanmaraş depremlerinde dağların birbirine kavuştuğu İslahiye'de oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince çevresindeki 5 köy boşaltıldı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 04:00
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Depremden sonra oluşmuştu. Vatandaşlarda panik yarattı, bölgede alarma geçildi

Vatandaşlarda panik yarattı, bölgede alarma geçildi. Depremden sonra oluşmuştu
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş’ın İslahiye ilçesi kırsalında bulunan İdilli Mahallesinde bulunan 2 dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının dere yatağını doldurması sonucu birleşmiş, dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle doğal göl oluşmuştu.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ BÖLGEDE ALARMA GEÇİLDİ

İHA'nın Haberine göre; Gaziantep ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi. Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.

Doğal gölet, bölgede gece boyunca devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından su seviyesi taşma noktasına ulaşırken, bölgedeki yağışların pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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