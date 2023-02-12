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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel isyan etti: Çok kızgınım, vicdansızlar

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, "Yardım çağrısında bulunmak için video çektik bana ağlayarak şov yapma diyen vicdansızlar oldu" dedi

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 09:25
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Depreme Hatay'da yakalanan Zeynep Sever Demirel'den çarpıcı ifadeler

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel isyan etti: Çok kızgınım, vicdansızlar
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Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da da büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. 

Depremin hemen ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel de ağlayarak yardım istemişti.

İstanbul'a dönen Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Nasılsın diyorlar, kötüyüm diyemiyorum, utanıyorum. İyiyim diyemiyorum, utanıyorum. Yaşıyorum diyorum, yaşıyoruz ona bile hala inanamıyorum. Biz ne yaşadık nasıl sağ kaldık, kabus gibi bile değil bu tanımlanacak gibi değil. 

Canımızı kurtarıp çıktık sevinemedim ya ona bile utandım! Arkadaşlarımız dostlarımız enkaz altında kaldılar, bir gün önce sevdiğim bebek enkazdan çıktı, deprem anını bile zamanla silecek kafamız belki, ama o bekleyişi o saatleri kafamızdan nasıl sileceğiz biz? Çocuklarımın psikolojisini nasıl düzelteceğim diye düşünüp, bunu düşündüğüme yine utanıyorum.

Çok kızgınım! Anlıyor musunuz çok kızgınım! En çok etkilenen yerlerin başında Hatay var en son yardım Hatay’a ulaştı. Yardım çağrısında bulunmak için video çektik bana ağlayarak şov yapma diyen vicdansızlar oldu, kimsenin Hatay’dan haberi bile yoktu. Hastaneler yıkıldı ambulans yok yardım yok diyorum, devleti eleştirmek için yapıyorsun diyenler oldu. Hiçbir siyasi görüşüm yok!

İktidara ne kadar uzaksam muhalefete de bir o kadar uzağım! İnsanlar can çekişirken çıkıp birbirini eleştiren siyasilere de, tetikte provokasyon için bekleyen gazetecilere de kızgınım! Böyle bir zamanda eleştiri olmaz kenetlenme olur birlik olur. Utanırsın ya utanırsın siyaset yapmaya muhalefet yapmaya! Biraz zaman geçsin yaralar sarılsın ondan sonra yap eleştirini yapacaksan. İnanılır gibi değil."

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