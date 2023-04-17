Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kendisine gelen Kur'an-ı Kerim mesajını ifşa etti

Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Demirel, gelen bir takipçisinin mesajını ifşa etti. Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel Kur'an-ı Kerim ile ilgili sözleri duyunca çileden çıktı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kendisine gelen Kur'an-ı Kerim mesajını ifşa etti

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme eşi Volkan Demirel ile Hatay'da yakalanan oyuncu Zeynep Demirel. paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak okuduğu kitabı paylaşan Demirel, kendisine tepki gösteren takipçisine sert çıktı.

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''Ruhun Yaralı Şifacısı'' kitabını okuyan Volkan Demirel'in eşi o anları da Instagram hesabından yayınladı.

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Bir kullanıcı da Demirel'in paylaşımına tepki göstererek "Git Kuran-ı Kerim oku. Bu ne saçmalık" dedi.

Gelen mesaja sinirlenen Zeynep Demirel ise "Valla ben 3 defa okudum. Sadece Kur'anı Kerim'i de değil semavi din kitaplarının hepsini. Bu arkadaş ve bunun gibilerin ezberlenmiş 2-3 Arapça dua dışında İslamiyet'i zerre bilmediğine de adımın Zeynep olduğu kadar eminim. Ha bu benim eleştirdiğim bir şey mi? Hayır, isteyen istediği şekilde yaşar. Dünyada milyon çeşit bitki var. Ama iş ona buna laf atmaya geldi mi orada dur! Asıl saçmalık budur. Ve maalesef ki sizin gibilerin sayısı çok fazla" diyerek tepki gösterdi.

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