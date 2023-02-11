11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel deprem sonrası içini döktü

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel deprem sonrası içini döktü

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da bulunan teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, duygularını sosyal medyada dile getirdi. Kendisine yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 10:59
Takip Et

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada duygularını dile getirdi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel deprem sonrası içini döktü
+
Aa
-

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, depremin ilk saatlerinde sosyal medya hesabından Hatay'daki yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyerek yardım istemişti.

"YAŞADIĞIMIZA BİLE HALA İNANAMIYORUM"

Zeynep Sever Demirel duygularını ilk kez sosyal medyada paylaştı. Demirel, "Nasılsın diyorlar, kötüyüm diyemiyorum, utanıyorum. İyiyim diyemiyorum, utanıyorum. Yaşıyorum diyorum, yaşıyoruz ona bile hala inanamıyorum. Biz ne yaşadık nasıl sağ kaldık, kabus gibi bile değil bu tanımlanacak gibi değil. Canımızı kurtarıp çıktık sevinemedim ya ona bile utandım! Arkadaşlarımız dostlarımız enkaz altında kaldılar, bir gün önce sevdiğim bebek enkazdan çıktı, deprem anını bile zamanla silecek kafamız belki, ama o bekleyişi o saatleri kafamızdan nasıl sileceğiz biz? Çocuklarımın psikolojisini nasıl düzelteceğim diye düşünüp, bunu düşündüğüme yine utanıyorum" dedi.

"BANA AĞLAYARAK ŞOV YAPMA DİYEN VİCDANSIZLAR OLDU"

Sözlerine devam eden Demirel, "Çok kızgınım! Anlıyor musunuz çok kızgınım! En çok etkilenen yerlerin başında Hatay var en son yardım Hatay’a ulaştı. Yardım çağrısında bulunmak için video çektik bana ağlayarak şov yapma diyen vicdansızlar oldu, kimsenin Hatay’dan haberi bile yoktu. Hastaneler yıkıldı ambulans yok yardım yok diyorum, devleti eleştirmek için yapıyorsun diyenler oldu. Hiçbir siyasi görüşüm yok! İktidara ne kadar uzaksam muhalefete de bir o kadar uzağım! İnsanlar can çekişirken çıkıp birbirini eleştiren siyasilere de, tetikte provokasyon için bekleyen gazetecilere de kızgınım! Böyle bir zamanda eleştiri olmaz kenetlenme olur birlik olur. Utanırsın ya utanırsın siyaset yapmaya muhalefet yapmaya! Biraz zaman geçsin yaralar sarılsın ondan sonra yap eleştirini yapacaksan. İnanılır gibi değil" açıklamasını yaptı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
2
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
3
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
4
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
﻿Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
﻿Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
﻿Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
﻿Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
﻿Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
﻿Binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor. 24 saat defin yapılıyor
﻿Binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor. 24 saat defin yapılıyor
﻿Binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor. 24 saat defin yapılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.