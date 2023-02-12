﻿Depremin 162’nci saatinde enkazdan 45 yaşında Cengiz Polat sağ çıkarıldı

(İHA) - Kahramanmaraş’ta depremin 162. saatinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri 45 yaşında Cengiz Polat’ı enkazdan sağ çıkardı. Ekipler Cengiz Polat’ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa’yı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi depremin 7’nci gününde Kahramanmaraş’ta bir kurtuluşa daha imza attı. Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğyu Caddesi Olgan Apartmanı’nda saat 16.00’da yaşam belirtisi alınması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, hemen kurtarma çalışması başlattı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 kişilik Polat ailesinden baba 45 yaşındaki Cengiz Polat’tan ses alındı. İğne ile kuyu kazan ekipler yaşam tüneli oluşturarak, ilk olarak baba Cengiz Polat’a ulaştı. Yaralı vatandaşla bilincini açık tutmak için sürekli konuşan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi 5 saatlik titiz bir çalışmanın ardından baba Cengiz Polat’ı canlı olarak enkazdan çıkardı.

Arama Kurtarma Ekibi, Cengiz Polat’ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa’yı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.